‘Cinema na Rua’ regressa a Vila Real de Santo António

A partir de dia 24 de julho, Vila Real de Santo António reserva as noites de quarta-feira para as sessões de ‘Cinema na Rua’, com entrada gratuita, nas três freguesias do concelho.

Com um cenário natural e ao ar livre, esta iniciativa da Câmara Municipal de VRSA e do Cineclube de Faro traz o melhor da sétima arte, com uma seleção de filmes de qualidade que marcaram presença nos maiores festivais.

Destacam-se as obras ‘Interdito a Cães e Italianos’ (nomeada para os prémios de cinema César, na categoria de Melhor Filme de Animação, em 2024), ‘Priscilla’ (com nomeação da atriz principal Cailee Spaeny para um Globo de Ouro, em 2024) e ‘Debaixo das Figueiras’ (que teve a sua estreia mundial na Quinzena dos Realizadores, em Cannes, no ano de 2022).

Ao longo dos meses de julho e agosto, as projeções têm lugar no Jardim da Avenida da República (Vila Real de Santo António), na Praceta Casablanca (Monte Gordo) e no antigo cemitério de Cacela Velha, sempre às 21h30.

A iniciativa ‘Cinema na Rua’ faz parte do programa cultural ‘Verão VRSA 2024’, projetado pelo município de Vila Real de Santo António para os meses de julho, agosto e setembro.

Confira aqui todo o programa:

24 julho | Monte Gordo – Praceta Casablanca

«Interdito a Cães e Italianos», de Alain Ughetto

31 julho | Vila Real de Santo António – Jardim da Av. da República

«Priscilla», de Sofia Coppola

7 agosto | Cacela Velha – Cemitério Antigo

«Debaixo das Figueiras», de Erige Sehiri

14 agosto | Monte Gordo – Praceta Casablanca

«O Hotel Palace», de Roman Polanski

21 agosto | Vila Real de Santo António – Jardim da Av. da República

«O Pub The Old Oak», de Ken Loach

28 agosto | Cacela Velha – Cemitério Antigo

«SOS – Salvem a Nossa Escola», de Carine May e Halim Zouhani