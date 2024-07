Faro assume a vice presidência do conselho executivo da Atlantic Cities

O Município de Faro foi uma das cidades eleitas para uma das vice presidências do Conselho Executivo da Atlantic Cities na assembleia geral desta organização realizada no passado dia 17 de julho, na cidade de Brest, em França.

A Atlantic Cities é uma associação sem fins lucrativos, destinada a promover a cooperação e o intercâmbio de experiências e boas práticas entre as cidades costeiras e do interior do Arco Atlântico Europeu, contando com um total de 17 membros de 4 países representados (Portugal, Espanha, Irlanda e França).

As cidades membros reúnem-se regularmente, organizando grupos de trabalho temáticos no âmbito dos 4 eixos estratégicos e de cooperação da Rede (Inovação e Investigação, Crescimento Azul, Ambiente, e Dimensão Social e Cultural).

Paralelamente à realização da assembleia geral da Atlantic Cities decorreram, no dia 16 de julho, as Jornadas Atlantic Cities 2024, com a realização de dois seminários temáticos, dedicados ao Turismo Sustentável e Gastronomia Atlântica.

Integrado no projeto POST (Polycentrical Tourism/ Turismo policentrico), o Município de Faro apresentou o projeto Culatra 2030 – Uma Comunidade Energética Sustentável.

O Município de Faro esteve representado nos dois eventos pelo Vereador Carlos Baía, responsável pelo pelouro do turismo.