DJ Ride e Môce dum Cabréste dão as boas-vindas aos novos estudantes da UALG

Um dia repleto de atividades, que promete marcar o primeiro contacto com a comunidade académica, é o que a Universidade do Algarve vai oferecer aos novos estudantes para lhes dar as boas-vindas. No dia 9 de setembro, além da cerimónia de acolhimento, às 8h45, no Pavilhão Municipal da Penha (Faro), as novidades distribuem-se ao longo do dia e incluem um Sunset com o Quiz “Dr. Why Portugal”, Stand up comedy, com Dário Guerreiro (Môce dum Cabréste), e o Dj Ride.

Além de acolher e dar as boas-vindas aos novos estudantes, a iniciativa também pretende contribuir para a sua plena integração, não só na vida universitária, mas também na cidade e na região que os recebe.

Atividades de integração e workshops de sobrevivência para os novos estudantes

A UAlg disponibiliza ainda aos novos estudantes várias atividades sociais, culturais e desportivas, de 14 a 29 de setembro, e, até janeiro de 2025, decorrem workshops de sobrevivência, uma vez por mês, de modo a ajudar a dar respostas às possíveis dificuldades dos estudantes.

Na UAlg, os recursos online são muitos e variados e estão à distância de um clique. A Academia disponibiliza um conjunto de plataformas online para todos os estudantes, facilitando a sua melhor integração na comunidade académica. Por ser uma Universidade jovem e dinâmica, distingue-se pelo contacto de proximidade com os seus alunos e por ser um espaço de saber e de experiências, de bem-estar e multicultural, onde atualmente convivem estudantes de mais de 100 nacionalidades.

Reconhecida pela qualidade do ensino e pela investigação de excelência, a Universidade do Algarve destaca-se pelo seu desempenho nos principais rankings mundiais, incluindo a projeção internacional e a sua contribuição para os ODS, entre outros.

Os novos estudantes, ao ingressarem na UAlg, passam também a aceder à Universidade Europeia dos Mares (SEA-EU), um “Super Campus” que tem como objetivo criar uma universidade europeia claramente internacional, pluriétnica, multilingue e interdisciplinar, formada por nove universidades: Cádis (Espanha), Bretanha Ocidental (França), Kiel (Alemanha), Gdansk (Polónia), Split (Croácia), Malta (Malta), Nápoles Parthenope (Itália), Algarve (Portugal) e Nord (Noruega).

Bolsas de Excelência para os melhores alunos

De destacar ainda que todos os estudantes que ingressem com nota de candidatura igual ou superior a 17 valores, colocados em 1ª opção, vão usufruir de uma Bolsa de Excelência, que paga integralmente a propina do 1.º ano de licenciatura ou de mestrado integrado (697 euros).

Saliente-se que o processo de matrícula, para os alunos colocados na 1.ª Fase do Concurso Nacional de Acesso Ensino Superior 2024, se realiza nos dias 26, 27 e 28 de agosto, exclusivamente online.

Os novos estudantes já podem saber tudo sobre o processo de matrícula e inscrição, dia de boas vindas, atividades de integração, bolsas de excelência, e muitas outras informações, em: https://www.ualg.pt/matriculas-20242025-concurso-nacional-de-acesso

Todas as atividades de acolhimento e boas vindas decorrem no âmbito do projeto “SOUAlg – Sistema de Observação e Promoção de Sucesso Académico e Redução do Abandono Escolar na Universidade do Algarve”, cofinanciado pela Direção-Geral do Ensino Superior.