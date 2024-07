A Festa do Cinema ao Ar Livre está de regresso a Faro com muitas novidades

A Festa do Cinema ao Ar Livre, organizada pelo Cineclube de Faro, regressa à capital do Algarve. O evento decorrerá entre os dias 26 de julho e 30 de agosto de 2024 no Quintalão, situado nas traseiras do Museu Municipal de Faro, oferecendo uma seleção de 12 longas-metragens de imagem real e 12 curtas-metragens de animação.

A abertura do evento, a 26 de julho, contará com a exibição da curta-metragem “De Imperio”, de Alessandro Novelli, vencedora da 17ª edição do MOTELX, e a comédia negra “O Hotel Palace”, do multipremiado realizador franco-polaco Roman Polanski, uma sátira ao estilo de vida de milionários e celebridades.

Na noite de 29 de julho será exibida a curta “Quase me Lembro” de Dimitri Mihajlovic e Miguel Lima, vencedora do Prémio Vasco Granja no Festival MONSTRA, seguida de “Os Excluídos”, realizado por Alexander Payne, candidato ao Óscar de Melhor Filme.

O mês de agosto será inaugurado com a exibição de “Percebes” e “O Mal Não Está Aqui” na noite do dia 5. “Com o mar e um Algarve urbano como pano de fundo, seguimos um ciclo completo da vida de um molusco especial chamado PERCEBES”, diz-nos a sinopse da mais recente obra de Alexandra Ramires e Laura Gonçalves, vencedora do Prémio Cristal em Annecy. Por sua vez, e em complementaridade, o filme de Ryusuke Hamaguchi, vencedor do Prémio do Júri no Festival de Veneza, explora a relação do ser humano com os ciclos da natureza.

A curta-metragem de Maria Trigo Teixeira, “Amanhã Não Dão Chuva”, que integrou a programação do Festival de Annecy, e a longa “Aqui” de Bas Devos, vencedora do prémio Melhor Filme da secção Encounters do Festival de Berlim, serão exibidas no dia 9.

Os romances “Degelo” de Susana Miguel António e “Céu em Chamas” de Roter Himmel prometem aquecer a noite de dia 12.

No dia seguinte, 13 de agosto, será a vez de “Seja Como For” de Catarina Romano e “Manga D’Terra” de Basil da Cunha levarem o espectador numa viagem poética e intimista pela vida de 2 mulheres.

A partir de 16 de agosto a Festa passará para o Claustro do Museu Municipal, exibindo os belos filmes “A Sombra das Borboletas” de Sara El Khyari e “Vidas Passadas” de Celine Song.

“Sopa Fria” de Marta Monteiro, vencedora do Prémio Melhor Curta no Festival MONSTRA, e o aclamado filme “Barbie”, realizado por Greta Gerwig, serão exibidos na noite do dia 19.

A 20 de agosto a audiência será presenteada com os filmes “Slow Light”, de Katarzyna Kijek e Przemyslaw Adamskie, e “A Quimera”, realizado pela cineasta italiana Alice Rohrwacher.

A segunda curta-metragem do desenhador André Carrilho, “A Menina com os Olhos Ocupados”, adaptação de um livro seu de título homónimo, será exibida no dia 23, seguida do filme “Broker – Intermediários” de Hirokazu Kore-eda, integrante da Competição Oficial do Festival de Cannes em 2022, tendo ganho o prémio para Melhor Ator com a interpretação de Song Kang-ho.

“One From the Heart”, a maravilhosa obra restaurada de Francis Ford Coppola, iluminará a noite de 26 de agosto juntamente com a curta-metragem “O Homem das Pernas Altas” de Vitor Hugo Rocha.

Para encerrar a Festa do Cinema ao Ar Livre, a 30 de agosto será exibido o mais recente filme do realizador grego Yorgos Lanthimos, “Histórias de Bondade”, com a curta-metragem de animação “Estado de Alma” de Sara Naves, vencedora do Prémio do Público e do Prémio Especial do Júri no festival MONSTRA.

As sessões de cinema serão gratuitas para sócios do Cineclube de Faro com as quotas regularizadas, tendo o valor de 4€ para estudantes e sócios com as quotas anteriores a 2023 em atraso e 5€ para o restante público

A Festa do Cinema ao Ar Livre tem o apoio do ICA – Instituto do Cinema e Audiovisual, da CCDR Algarve, da Câmara e do Museu Municipal de Faro, da Direção Regional do Algarve do IPDJ e da Europa Cinemas.

O cineclube espera por si para celebrar a magia do cinema num ambiente descontraído e veraneante no coração da cidade de Faro!