São Brás de Alportel recebe muita música e animação a partir de quinta-feira

Na próxima quinta-feira, “abrimos as portas da Feira da Serra para mostrar ao mundo São Brás de Alportel”, anunciou o presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Vitor Guerreiro, durante a conferência de imprensa de apresentação da edição de 2024 deste certame que já tem lugar de destaque no calendário de eventos de verão do Algarve.

Um evento “completamente diferenciador” com propostas para todas as idades e preferências onde o visitante tem oportunidade de conhecer a cultura, as tradições, as artes e ofícios, a potencialidade do território, das suas gentes e dos seus empreendedores, assim como produtos genuínos de grande qualidade, explicou Vitor Guerreiro aos jornalistas destacando ainda a forma como toda a comunidade se envolve de forma intensa para a concretização deste evento que já conta com mais de três décadas.

Entre 25 e 28 de julho, a Feira da Serra de São Brás de Alportel volta a abrir portas para dar a conhecer a essência do Algarve, numa ponte entre a tradição e a inovação, com muita animação à mistura e com David Carreira, Diogo Piçarra, Anjos e Bárbara Bandeira, no Palco Principal, que em cada noite é aberto por uma banda com elementos são-brasenses.

Nesta edição, o azeite é o produto em destaque, produto com relação íntima com o Algarve, com a sua cultura e a sua gastronomia e que inspira os 20 espaços temáticos distribuídos pelos mais de quatro hectares do recinto, localizado na Escola EB 2,3 Poeta Bernardo de Passos.

O azeite foi também o mote para a realização da conferência de imprensa no Lagar são-brasense Pecoliva – Sabores do Sul que também vai marcar presença na Feira da Serra.

Um evento âncora do concelho com impacto direto e indireto na economia local durante o certame e ao longo de todo o ano, explicou Vitor Guerreiro, e que tem ano após ano o objetivo de “surpreender as pessoas ao virar de cada esquina, mantendo a essência”.

Feira da Serra: Jovem e artística

A Presidente da Comissão Organizadora e Vice-Presidente da Câmara Municipal, Marlene Guerreiro, considera que uma das maiores conquistas da Feira da Serra é a sua intergeracionalidade e o grande envolvimento dos jovens, como visitantes , mas também como participantes nos diversos projetos que lhes dão palco e através do Programa de Voluntariado Jovem que continua a bater recordes de participantes com mais de 100 jovens na preparação do certame nas mais diversas tarefas e projetos de divulgação, promoção, montagem e até com projetos criativos.

“Em cada nova edição, a Feira da Serra continua a rejuvenescer e é extraordinário ver o entusiasmo dos jovens que se envolvem a fazer da Feira da Serra algo seu”, observou Marlene Guerreiro.

O sucesso alcançado em 2023 com a criação da Banda Feira da Serra Jovem que deu oportunidade de jovens são-brasenses subirem ao palco pela primeira vez acompanhados por uma banda fez nascer a segunda edição desta iniciativa coordenada por Ricardo Silva. Este ano, uma das novidades é que estes jovens estão a ser apadrinhados e acompanhados pelo cantor, compositor e produtor musical Luso-americano, Oliver Sean. Nomeado para os MTV EMA, com vários êxitos no Top 10 da Billboard, Oliver Sean é fundador do WOA Entertainment Group, uma editora que apoia artistas independentes em todo o mundo. Oliver Sean é membro votante dos Grammy há mais de uma década e é mentor dos Grammy U.

Marlene Guerreiro explicou que este nome conceituado na área musical mundial recentemente novo residente no concelho aceitou o desafiou para ser mentor destes jovens talentos. Uma oportunidade única e que pode fazer diferença para quem está dar os primeiros passos na área da música.

A Presidente da Comissão Organizadora da Feira da Serra partilhou ainda outras conquistas da Feira da Serra “cada vez mais acessível e mais segura”, “atentos às necessidades dos seus visitantes e sempre a tentar proporcionar a melhor experiência a todos quantos entram no recinto, continuamos a apostar na melhoria do recinto para que seja acessível a todos, mais segura, este ano com cinco desfibrilhadores no recinto, que esperamos não precisem vir a ser usados, mas que podem fazer a diferença na vida de alguém.”

Mais moderna e digital, a Feira da Serra disponibiliza novamente os bilhetes à venda online através da Meo Blueticket, terá mais bilheteiras no exterior do recinto e novos sistemas de pagamento e foram criados pacotes de bilhetes familiares, 4 dias e 3 dias com descontos convidativos.

Entre as novidades deste ano, está o alargamento da Praça do Município e da mais recente área: Estação da Feira -“Street Área” que cresceu e passa a integrar o Skate Parque e o Campo Municipal de Basquetebol.

Por esta altura, dezenas de jovens voluntários estão envolvidos na preparação de elementos decorativos da Feira da Serra 2024. Elementos inspirados nas oliveiras, na azeitona e no azeite e que serão revelados na abertura do certame.

Ao longo dos quatro dias, será ainda possível conhecer a jovem escultora algarvia, Miriam Mendes, que irá produzir peças artísticas em madeira tendo como ferramenta uma motosserra.

Feira da Serra dá palco ao empreendedorismo

Marlene Guerreiro não escondeu a sua satisfação por ser notório que o evento é cada vez mais o palco escolhido pelos empreendedores dos mais diversos setores do concelho e da região e dos artistas que aqui desejam apresentam os seus novos trabalhos, o que acontecerá nos diversos palcos.

“As empresas perceberam que a Feira da Serra é a maior montra do concelho na região” disse destacando que esta edição conta com oito novos artesãos, cindo dos quais são-brasenses e alguns escolheram este certame para lançar os seus projetos.

Outra das novidades desta edição está no Sítio dos Animais, um setor que sempre ocupou um lugar muito especial no certame e que leva à Feira da Serra uma Capoeira muito especial e até um berçário de aves. Sim, é verdade: Este ano, vão nascer pintainhos na Feira da Serra e os visitantes podem assistir a estes pequenos milagres da natureza que por certo vão fazer as maravilhas dos mais novos!”

Feira da Serra abre portas a um mundo experiências

O azeite é convidado especial desta edição e juntamente com a oliveira e a azeitona inspira esta edição que vai provar aos visitantes que este é um evento cada vez mais jovem, inovador, empreendedor e solidário.

Os visitantes vão ter oportunidade de conhecer projetos, empresas e ideias empreendedoras ligadas ao que de mais tradicional o território algarvio tem para dar. Exemplo disso são empresas que estão a inovar no uso do azeite em produtos alimentares, mas também produtos cosméticos, entre outras novidades.

A Feira da Serra continua a manter a tradição e a procurar valorizar os saberes, os sabores e a cultura da Serra Algarvia e este ano vai ter a sua “Aldeia Serrana” e o “Encontro de Ofícios” ainda mais animados pois vai contar com mais artesãos a trabalhar ao vivo.

Pelo Palco Sabores vão passar diversas demonstrações gastronómicas, onde nem faltarão os vinhos do Algarve e um brinde com gin de medronho e apresentações de projetos interessantes e inovadores inspirados no azeite e na azeitona que promete dar a conhecer todo o seu potencial no “Sítio do Azeite”.

A inovação e o empreendedorismo aliados à tradição e à cultura algarvia vão ser dados a conhecer nos vários espaços temáticos pelas centenas de expositores que já garantiram a sua participação nesta edição.

O “Mar da Serra”, espaço de fusão entre a tradição e a inovação, com sabores naturais num lugar especial, apresenta-se com um cenário melhorado para convidar a conhecer o território do concelho.

Rejuvenescida a cada edição, a Feira da Serra volta a contar com o Palco Jovem para dar a conhecer novos talentos e projetos musicais são-brasenses ao longo de quatro noites.

Feira da Serra dá palco à solidariedade e ao associativismo

O recinto volta também a dar a conhecer as forças vivas do concelho com as várias associações são-brasenses a darem a conhecer as suas atividades e missões nas mais variadas áreas.

Este ano, uma das novidades é o “Poço Mágico”. Uma peça artística que remete para a ligação da vida da serra e da natureza algarvia com a água, bem essencial e escasso que importa proteger e usar de forma eficaz.

Neste poço mágico, os visitantes poderão colocar uma moeda e fazer um desejo. Os fundos arrecadados revertem a favor da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel.

Feira da Serra reforça ligação entre pessoas e animais

Muito mais que um festival de artesanato e gastronomia ou de um cartaz de animação, a Feira da Serra procura, ano após ano, proporcionar uma experiência inesquecível aos seus visitantes com animação para toda a família numa diversidade de espaços e atividades para todos.

Exemplo disso, é o sítio dos curiosos onde os mais novos vão ter muitas surpresas e divertidas atividades lúdicas para experimentar ou ainda o sítio dos animais dinamizado pelo Centro de Interpretação e Educação Ambiental – Quinta do Peral onde estão confirmadas as presenças de vários animais autóctones do território algarvio.

E porque a tradição também tem som e ritmo próprio, o Palco Sonoridades volta a convidar artistas e grupos algarvios e este ano recebe pela primeira vez duas bandas: os Sniffy Covers Band e os Super Pop.

O Picadeiro abre diariamente com as sessões de batismo de equitação para crianças seguidas de espetáculos equestres.

O sucesso registado em 2023 com as demonstrações de treino de obediência canina da Associação Algharbravo fez nascer um novo ponto de atuações dedicadas aos melhores amigos do Homem: o Palco Patudos.

Feira da Serra inclusiva

Importa ainda destacar que a Feira da Serra de São Brás de Alportel continua a pautar-se como um evento acessível para todos os cidadãos, mantendo a parceria com a Casa de Repouso e Saúde de São Brás de Alportel e a Clínica SAN- Saúde Integrativa para acolher as pessoas com dificuldades de locomoção e ajudá-las a tirar o melhor partido de todas as experiências. Exemplo disso, é a zona reservada junto ao palco principal para que os visitantes com dificuldades motoras, visuais ou auditivas possam assistir aos espetáculos com maior comodidade.

O vereador David Gonçalves deu conta de algumas novidades desta edição, nomeadamente o alargamento em área, em expositores, de espaços temáticos e do número de pessoas envolvidas para a concretização deste certame e deixou uma palavra de reconhecimento a todos quantos, nas mais diversas tarefas e setores se empenham e entregam para garantir que esta edição seja bem-sucedida e satisfaça os visitantes.

Assumindo-se naturalmente, ano após ano, como um motor promotor do interior algarvio, a Feira da Serra conta um cartaz para o palco principal totalmente nacional e que este se prepara para receber os concertos de David Carreira (25 jul), Diogo Piçarra (26 jul), Anjos (27 jul) e Bárbara Bandeira (29 jul).

As portas da Feira da Serra de São Brás de Alportel abrem diariamente às 19h00 e os bilhetes podem ser adquiridos no recinto a partir das 18h30, e antecipadamente na Meo Blueticket e nos dias úteis na Tesouraria da Câmara Municipal.