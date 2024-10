AFA e RUA FM anunciam parceria para relatos da Liga Algarve Futebol | Diagonal Seguros

A Associação de Futebol do Algarve (AFA) e a Rádio Universitária do Algarve (RUA FM) têm o prazer de anunciar uma nova parceria que trará aos adeptos do futebol algarvio a emoção dos relatos ao vivo da Liga Algarve Futebol | Diagonal Seguros.

A partir deste sábado, a RUA FM será a responsável pelas emissões desportivas dos jogos, assegurando a transmissão em direto de todas as jornadas da competição. Os ouvintes poderão sintonizar a RUA FM na frequência 102.7 ou aceder às transmissões online através do site rua.pt, onde poderão acompanhar toda a ação e emoção do futebol algarvio.

Com esta nova fase, a RUA FM e a AFA assumem agora a missão de continuar a levar a emoção do futebol algarvio aos ouvintes, com relatos vibrantes e a mesma paixão pelo desporto que caracteriza a região. Todos os adeptos estão convidados a sintonizar a RUA FM aos sábados e a desfrutar dos melhores momentos da Liga Algarve Futebol | Diagonal Seguros.

Podes ouvir a “RUA Distrital” todos os sábados à tarde em 102.7FM ou rua.pt.