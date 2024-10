Anunciadas as primeiras candidaturas à direção-geral da AAUAlg

Leonardo Quadrio e Rita Tavares são os dois primeiros candidatos à presidência da Associação Académica da Universidade do Algarve. As candidaturas surgiram no final da última semana.

Com as eleições marcadas para o dia 7 de novembro, eis que surgem as 2 primeiras candidaturas para a presidência do órgão maior dos estudantes da UAlg. A primeira surgiu na última quarta-feira, por Leonardo Quadrio, aluno da UAlg no mestrado em Gestão, Empreendedorismo e Inovação e a segunda surgiu na sexta-feira pela atual presidente Rita Tavares, que se recandidata à presidência.

O primeiro candidato, Leonardo Quadrio, é atualmente administrador na Associação Académica, depois de já ter também exercido funções no pelouro do desporto em 2023. Apresenta agora uma candidatura que segundo o mesmo, resulta «de uma paixão e dedicação pelo associativismo, que nasce de um trabalho claro e contínuo, de proximidade e união com a comunidade académica».

Já Rita Tavares, apresenta uma recandidatura à função que desempenha desde o ano passado, em busca do segundo mandato enquanto presidente. Segundo a mesma é «a paixão que sente pela associação académica que a motiva a continuar a trabalhar todos os dias para o bem da comunidade académica».

Pode ler abaixo a declaração integral da candidatura de Leonardo Quadrio à presidência da AAUAlg:

«Cara Família, Amigos e Comunidade Académica, é com um profundo sentido de responsabilidade, que apresento a minha candidatura à Presidência da Direção Geral da Associação Académica da Universidade do Algarve para o Mandato de 2025. Uma candidatura que resulta de uma paixão e dedicação pelo associativismo, que nasce de um trabalho claro e contínuo, de proximidade e união com comunidade académica, que transporta um objetivo claro e muito simples:

Elevar a Associação Académica da Universidade do Algarve e Garantir uma Representação Efetiva dos mais de 10.000 estudantes da maior academia do Sul. Um percurso que iniciou em 2023, onde entendi que seriam os valores da Democracia, da Resiliência, da Humildade, do Compromisso, da Responsabilidade, da Inovação e acima de tudo, do Respeito, que nos permitiriam garantir um crescimento sólido e sustentável, cumprindo a premissa base do ser Dirigente Associativo: Ter os Estudantes incondicionalmente na primeira linha de pensamento. Foi através das funções de coordenação do Pelouro de Desporto que me confiaram, que tive a oportunidade de desenvolver vários projetos relevantes para a comunidade, como foi caso disso a organização dos Trofeus Reitor, das Jornadas Concentradas, no que concerne ao desporto formal, passando pela otimização dos Campos em Férias, até aos dois projetos chave que colocaram novamente a AAUAlg na rota do sucesso desportivo nacional: A realização dos Campeonatos Nacionais de Praia de forma única e o protocolo firmado com a Associação de Futebol do Algarve que representou não só o lançamento do primeiro projeto de Seleção Universitária, marcando a aproximação aos clubes da região, até à reunião de esforços para a construção de duas infraestruturas desportivas, que até então se afiguram como inexistentes na Universidade do Algarve. Já em 2024, no exercício de funções de Administrador, o meu foco direcionou-se para outros patamares, necessários a uma gestão sustentável e essencial para a saúde financeira e patrimonial da AAUAlg, que foi garantida através de uma distribuição eficiente dos espaços, garantindo que todos os núcleos e secções tivessem acesso a um local digno para trabalhar, de uma reforma da sala de reuniões da Associação, tornando-a 100% digital, até à criação de um trabalho em rede com diversos agentes económicos e sociais, que permitiram um renovação diferenciada dos equipamentos desportivos destinados às equipas da AAUAlg. A experiência como Coordenador do Departamento de Recinto dos dois maiores eventos académicos do Algarve — a Semana Académica e a Receção ao Caloiro — foi determinante para desenvolver competências de Liderança, gestão de equipas e resolução de problemas. Nestas funções, trabalhei com diversas entidades com o intuito de assegurar a eficiência estrutural e financeira dos eventos. Esta candidatura assenta num ponto-chave: Assegurar a maximização das condições para todos Estudantes da Universidade do Algarve. A concretização deste objetivo será alcançada através de estratégias e iniciativas implementadas no Âmbito da Pedagogia e Política Educativa, do Desporto, da Ação Social, da Cultura e Tradição Académica, do Empreendedorismo, da Comunicação e da oferta de condições adequadas aos Orgãos Sociais em Prol da Academia. Providenciar um acesso equitativo ao ensino superior em Portugal é hoje, mais do que nunca, uma prioridade. O ensino superior deve ser uma plataforma de oportunidades para todos, mas a realidade é que são muitos estudantes que continuam a enfrentar barreiras significativas ao seu acesso, seja por razões económicas, sociais ou geográficas. Entre essas barreiras, a escassez de habitação digna a preços controlados, tem-se revelado um dos maiores desafios, obrigando muitos estudantes a desistir ou a enfrentar condições precárias para poderem prosseguir os seus estudos. A necessidade de garantir a sustentabilidade da nossa instituição não se limita apenas à gestão financeira da mesma, mas também, à promoção de iniciativas sociais e económicas que beneficiem a comunidade académica a longo prazo. Um acesso equitativo ao ensino superior só será possível promovendo uma academia sustentável e resiliente, garantindo a capacidade de apoiar os estudantes nas suas necessidades e de se adaptar aos desafios globais que enfrentamos, construindo assim um futuro mais justo e inclusivo. É com profundo sentido de dever e compromisso que me coloco, de forma incondicional, à disposição de toda a comunidade académica. Unidos por um futuro digno, onde cada voz será ouvida e cada necessidade atendida. Contando assim com o vosso apoio e empenho para fazermos a diferença. Juntos somos mais fortes, por um Amanhã melhor. Viva os Estudantes, Viva a Universidade do Algarve, Viva a Associação Académica!!!» Já a atual Presidente da AAUAlg, Rita Tavares, apresentou na passada sexta-feira a sua recandidatura, com a seguinte declaração:

«Caros colegas, a Associação Académica da Universidade do Algarve é, para mim, muito mais do que uma instituição. É uma Casa, uma causa e uma paixão imensa que cresce a cada momento que dedico a servir os estudantes. Ser dirigente é, sem dúvida, a maior prova de altruísmo que podemos enfrentar, e é com esse espírito que tive a honra de liderar esta ilustre Casa no último ano. É também com este compromisso que vos anuncio, no momento certo, a minha recandidatura à Presidência da Direção-Geral da Associação Académica da Universidade do Algarve!

A Académica é o coração da nossa comunidade, um símbolo de união e de luta pelos direitos dos estudantes. Representar-vos tem sido uma experiência que me enche de orgulho, e sinto que ainda há muito mais que podemos fazer! Para mim, ser parte da Académica é mais do que um cargo – é uma forma de estar, um compromisso que abraçamos com garra e dedicação.

O último ano foi desafiante, o poder muda as pessoas, e naturalmente ser dirigente abre-nos muitas portas, mas para servir mais de 10 000 estudantes, essa nunca deverá ser a intenção. Há um ano entrei com um objetivo claro, com humildade aproximar a estrutura de todos os estudantes, pois quem se propõe a representá-los, nunca poderá sentir que faz parte de uma elite no meio dos mesmos.

Estar à frente de uma Académica requer ter cabeça fria na tomada de decisões, requer ser ponderado, saber discutir e ouvir. Em momento algum, podemos tomar uma decisão que não seja racional, sem pensar nas suas consequências. Por muito que seja necessário olhar para as pessoas do passado e aprender com elas, a responsabilidade de construir um futuro cabe às pessoas do presente!

Este foi um ano de grandes aprendizagens, para cumprir os nossos objetivos, não é necessário apenas força de vontade, é necessária competência e que as forças remem todas para o mesmo lado. Em tempos de mudança, é preciso que exista uma equipa unida com os mesmos valores, com confiança uns nos outros e sobretudo humildade nas suas atitudes.

Ainda assim, com trabalho e resiliência, conseguimos avançar em áreas fundamentais. Mas sei que juntos podemos fazer ainda mais, e é com esta paixão renovada que quero continuar a contribuir para o futuro da nossa Casa! Assentando a minha recandidatura nos valores que me guiaram até aqui: Estabilidade, Transparência, União, Competência e Evolução.

Esta ACADÉMICA DE VALORES é o reflexo daquilo que acredito ser o caminho certo: uma Académica que defende, representa e cuida de cada um de nós. A passagem pela associação para a maioria de nós é breve, e isso é o mais bonito, pois só devemos cá continuar enquanto acharmos que temos algo novo a dar.

A paixão que sinto por esta Casa é o que me motiva a continuar a trabalhar todos os dias para o bem da nossa comunidade. Com uma equipa renovada, sem os maus vícios do passado, podemos continuar a construir uma Académica que nos orgulhe a todos, não apenas pela sua história, mas também pelo seu compromisso com o futuro e pelos valores que nos guiam.

Viva os Estudantes! Viva a Académica!»

Pode consultar o calendário eleitoral 2024 aqui.