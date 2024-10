Requalificações do parque de lazer das figuras em Faro já estão concluídas

O Parque das Figuras conta agora com uma nova área de lazer, desporto e recreio completamente requalificada.

Este espaço, que se encontrava com sinais de degradação, foi alvo de uma profunda intervenção, adjudicada pelo Município de Faro à sociedade Govi por um valor de mais de 340 mil euros.

Com o objetivo de melhorar a estética bem como assegurar as condições de segurança e de circulação de pessoas com mobilidade condicionada, foram mantidas as estruturas em boas condições e substituídas todas aquelas que não cumpriam as condições de segurança exigidas.

Foram mantidas a estrutura de trepar e as letras estruturas de escalada, tendo sido refeito o revestimento da superfície de impacto. Também o polidesportivo existente foi alvo de uma profunda reparação.

Os equipamentos do espaço de jogo e recreio foram substituídos por novos e mais desafiantes, tendo sido criada ainda uma área com equipamentos inclusivos, acessível a todos, bem como um espaço com equipamento de ginásio ao ar livre (fitness e street workout) para vários níveis de preparação física e ainda uma pista pumptrack para skates, bicicletas e trotinetes.

A requalificação do espaço foi inaugurada no âmbito do Faro Ativo, iniciativa que passou pelo Parque de Lazer das Figuras nos dias 28 e 29 de setembro e vai decorrer, em vários espaços da cidade, até ao dia 3 de novembro.

Parque Infantil

Zona de Escalada

Pista Pumptrack