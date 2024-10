Silves: Mau tempo adia festival SUM para 18 e 19 de outubro

O SUM – Silves Urban Music foi adiado para os dias 18 e 19 de outubro, sexta-feira e sábado, devido à previsão de mau tempo previsto para esses dias. O cartaz mantém-se idêntico.

“Após o enorme sucesso do ano passado, o SUM – Silves Urban Music está de volta”, revelou o Município de Silves, que organiza a iniciativa que combina música e o movimento associativo jovem promete transformar a zona ribeirinha de Silves num verdadeiro epicentro de música e diversão.

Está preparado um programa diversificado com destaque para as atuações de músicos locais, nacionais e de renome internacional. Além da música, o evento também oferece uma praça de alimentação, explorada por associações locais, envolvendo ativamente as faixas etárias mais jovens.

Não percas um dos eventos mais falados do ano. A entrada é gratuita.

Programa:

18 de outubro (sexta-feira)

DJ GIJOE

STAM

ANYMAL RACIONAL

PERIGO PÚBLICO x SICKONCE

LEO 2745

PIRUKA

19 de outubro (domingo)

SCREWED UP DAVID

MONSIEUR ROQUE

NO TIME TO WASTE

M.E.D.O.

DEADLY MIND

HOCHIMINH

TARA PERDIDA