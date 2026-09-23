Ponto alto do evento acontece este sábado e domingo, 26 e 27 de setembro, no Parque de Lazer das Figuras e Forum Algarve

O Município de Faro volta a promover este ano o Faro Ativo, evento que marca habitualmente o início do ano desportivo no concelho e que conta com muitas actividades desportivas para experimentar, descobrir ou praticar, dirigidas a todas as camadas da população. Entre os destaques desta iniciativa estão a Mostra Desportiva, nos dias 26 e 27 de setembro, que decorre no Parque de Lazer das Figuras e no Forum Algarve, e o Faro Ativo Náutico, nos dias 3 e 4 de outubro, com várias actividades ligadas ao mar e à Ria Formosa.

Como é habitual, o Faro Ativo 2026 acontece em estreita colaboração com o tecido associativo e empresarial do concelho e propõe-se oferecer, a todos os interessados, um conjunto diversificado de experiências desportivas. Já este fim de semana, sábado e domingo, dias 26 e 27, entre as 10h00 e as 19h00, poderão ser experimentadas modalidades como pilates, dança, futebol, futsal, judo, capoeira, kickboxing, atletismo, ginástica, skate, padel, voleibol, capoeira, boxe, patinagem, basquetebol, golfe, basebol, ténis de mesa, entre outras atividades.

De salientar duas novidades: o Faro Run & Glow no sábado, pelas 21h30, e a cãominhada no domingo pelas 10h00. O encerramento acontece pelas 18h00 com a Zumba color.

Já nos dias 3 e 4 de outubro, o Centro Náutico é o ponto de encontro para o Faro Ativo Náutico, com um programa que inclui baptismos de canoagem, stand up paddle, vela, windsurf, surf, bodyboard, kitesurf, passeios em caiaque, entre outras experiências náuticas.

Com esta iniciativa, que se tem tornado cada vez mais simbólica para o desporto no concelho, o Município de Faro pretende promover a prática de atividade física e os hábitos de vida saudável, aproximando o desporto da comunidade e dando a conhecer a diversidade de modalidades e projetos desportivos existentes no concelho.