Futebol distrital: RUA FM e AF Algarve renovam parceria

A RUA FM e a Associação de Futebol do Algarve renovam a parceria para a época 2025/2026, consolidando a posição da RUA FM como rádio oficial do futebol distrital algarvio, na Liga 1 Algarve Futebol.

Com este acordo, a RUA FM volta a assegurar a cobertura radiofónica semanal de todos os jogos da principal competição do futebol sénior distrital.

A rádio universitária vai acompanhar todos os emblemas do futebol algarvio ao longo de toda a prova, que inicia já este sábado, dia 27, às 15 horas.

Ao reforçar esta ligação, a RUA FM e a Associação de Futebol do Algarve demonstram o compromisso de valorizar o futebol distrital e de envolver toda a comunidade com os clubes algarvios.

Os ouvintes vão poder sintonizar na RUA FM em 102.7FM ou aceder à transmissão online no site, em rua.pt, para acompanhar de perto todas as incidências do futebol algarvio.

Podes acompanhar os relatos da Liga 1 Algarve Futebol todos os sábados às 15h em 102.7 e rua.pt. Fica atento a todas as novidades em rua.pt e em afalgarve.pt.