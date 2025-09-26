Liga 1 Algarve Futebol: Quatro equipas sobressaem-se numa prova que se espera muito competitiva

À medida que a época 2025/26 da Liga 1 Algarve Futebol se aproxima do início, as apostas vão surgindo e as possibilidades vão ficando nas mentes de cada adepto.

O desafio será rico e longo de emoções, com um total de 22 jornadas onde todos almejam uma posição entre os seis primeiros. Como em qualquer competição, as surpresas são certas e os favoritos podem ser superados por formações menos cotadas.

Entre os emblemas que partem em destaque para esta primeira fase, quatro sobressaem na grelha, prontos para ocupar as desejadas vagas do grupo de elite.

O Olhanense, liderado por Eduardo Barão, entra na competição com um plano arrojado, determinado a apagar as más memórias da última temporada e transmitir otimismo à sua apaixonada massa associativa.

O Quarteirense, sob a orientação de Paulo Duarte, é outra formação que se destaca após uma recuperação impressionante que resultou num segundo lugar na época anterior. A equipa de Quarteira está motivada para manter este desempenho e consolidar o lugar entre os melhores.

O Imortal, com Leandro Palma à frente, foi uma constante na liderança da tabela classificativa na temporada passada. Contudo, um deslizamento nas últimas jornadas afastou-os do topo, apesar de terminarem no pódio. Com os mesmos objetivos, a equipa de Albufeira continua a ser uma das favoritas à qualificação para o grupo de elite.

O Ferreiras, orientado por Ivo Soares, ficou aquém das expectativas na passada época, mas continuará sempre com objetivos idênticos aos seus rivais. A equipa do emblemático Estádio da Nora não pretende repetir os erros do passado e muito menos surpresas.

Com esses quatro candidatos, restam apenas dois lugares disponíveis, e a luta promete ser feroz.

O 11 Esperanças, que tem se destacado nas últimas épocas, e agora sob a liderança de Fábio Teixeira, busca mais uma vez um lugar no grupo de elite, enfrentando os mesmos desafios que anos anteriores.

O Silves, também sob a batuta de Fábio Félix pela segunda época consecutiva, procura fazer valer a sua tradição e garantir um lugar entre os melhores o mais rápido possível.

O técnico David Antão foi o escolhido para comandar os destinos deste novo projeto do Esperança de Lagos. Entrar no grupo de elite e assegurar um lugar a condizer com o emblema lacobrigense serão os mínimos.

Do lado do Odiáxere, o técnico Tony Seromenho, conhecedor da casa, espera resgatar uma equipa lutadora e unir os associados em torno do balneário, efetuando assim uma primeira fase com o olhar no grupo de elite, jogando para trás o fraco desempenho da passada temporada.

Do coração da Ria Formosa, o Culatrense tem enfrentado muitas dificuldades e inicia uma nova era com o jovem Vasco Rodrigues, buscando romper com o passado tormentoso dos últimos dois campeonatos.

Os recém-regressados, Armacenenses, Louletano B e Messinenses, liderados por Rui Alves, Dante Urdich e Luís Coelho, respetivamente, estão de volta ao convívio dos grandes, todos com o mesmo sonho: o apuramento para o grupo de elite.

A luta será intensa e cada jornada vai ser crucial. Somente o tempo dirá quais as equipas conseguirão consolidar suas posições entre os maiores do futebol algarvio até ao final da 22ª jornada. A expectativa está alta e os adeptos aguardam ansiosamente pelo desenvolvimento da emocionante competição organizada pela associação Futebol do Algarve e transmitida em toda a plenitude pela RUA FM em 102.7 FM ou em rua.pt.

José António Pires