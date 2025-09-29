VRSA: Sons de Dentro recebe Margarida Campelo em novembro

No próximo 22 de novembro, o Centro Cultural António Aleixo, em Vila Real de Santo António, recebe Margarida Campelo, uma das vozes mais singulares da nova música portuguesa, para mais uma edição do Sons de Dentro.

Conhecida pela sua colaboração com artistas como Bruno Pernadas, Cassete Pirata, Joana Espadinha ou Minta & The Brook Trout, Margarida Campelo estreou-se a solo em 2023 com Supermarket Joy, um álbum aplaudido pela crítica e presença obrigatória nas listas dos melhores do ano.

Depois de conquistar o público no Festival da Canção 2025 com Eu Sei Que o Amor, Campelo traz a VRSA um espetáculo intimista onde se cruzam Pop, Soul, R&B e Jazz Experimental, num concerto que promete emocionar e surpreender.

O concerto está previsto começar pelas 22h00 e os bilhetes têm um preço fixo de 8 euros. Pode comprá-los no local do espetáculo ou em bol.pt.