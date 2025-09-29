Orçamento Participativo UAlg 2025 desafia a comunidade a decidir prioridades

A Universidade do Algarve (UAlg), pioneira em Portugal na implementação de um Orçamento Participativo (OP) para toda a comunidade académica, lança a 3.ª edição do OP-UAlg, reforçando a participação democrática e a cocriação de soluções que melhorem o bem-estar nos campi.

Em 2025, a UAlg disponibiliza 80.000 € para projetos que promovam o bem-estar da comunidade académica: 40.000 € destinados a estudantes; e 40.000 € destinados a docentes, funcionários não-docentes e investigadores.

Quem pode participar e em que áreas?

Podem apresentar propostas estudantes (licenciatura, mestrado ou doutoramento), docentes, investigadores e funcionários não-docentes. As ideias podem incidir, entre outras, nas áreas de Desenvolvimento sustentável e ambiente no campus; Empreendedorismo social e envolvimento comunitário; Dimensão pedagógica e inovação educativa; Desporto, cultura e bem-estar.

Novidades desta edição?

Após duas edições estruturadas tendo em conta o calendário civil, a 3.ª edição passa a seguir o calendário letivo, facilitando a participação e o alinhamento de acordo com as atividades académicas e a disponibilidade dos proponentes.

Porquê um Orçamento Participativo na UAlg

A UAlg reconhece o OP como um mecanismo de participação democrática que valoriza as opiniões e mobiliza a comunidade académica. O processo aproxima os órgãos de gestão da Instituição, fortalece o sentimento de pertença, promove o diálogo, a mobilização coletiva e o respeito pela diversidade de escolhas.

O Orçamento Participativo permite que toda a comunidade académica decida e concretize soluções com impacto direto no seu dia a dia. Esta participação transforma-se em melhoria real para a vida nos campi.

A UAlg foi a primeira universidade em Portugal a lançar um processo de Orçamento Participativo para toda a comunidade académica, iniciativa apresentada em 2023, que tem vindo a ser consolidada com novas edições.

Serão realizadas sessões públicas de divulgação para apresentar a organização e o funcionamento do OP-UAlg.

Todas as informações em: https://www.ualg.pt/orcamento-participativo