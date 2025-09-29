Campanha da AFA promove fair-play “dentro e fora de campo”

A Associação de Futebol do Algarve (AFA) lançou esta sexta-feira uma campanha de fair-play no desporto, intitulada ‘O fair-play joga em casa’. A iniciativa visa promover, ao longo de toda a temporada, a importância do desportivismo e dos bons valores nas modalidades, destacando os comportamentos que devem ser praticados dentro e fora do campo.

A campanha recorda que o respeito e a ética não pertencem apenas aos campos mas acompanham-nos em qualquer lugar. A ‘casa’ pode ser o clube, o recinto de jogo, as bancadas, ou até o espaço interior de cada um, onde se decide agir com empatia e lealdade. “Jogar em casa significa transformar qualquer ambiente num lugar de boas práticas, onde a vitória maior é a da conduta exemplar”, assume a AFA, que realça: “Que todos – atletas, treinadores, dirigentes e adeptos – façam do fair-play uma marca da sua própria ‘casa’. Assim, o jogo torna-se mais verdadeiro e mais próximo daquilo que deve ser: um espaço de alegria, formação, respeito e união”.

Entre outras iniciativas, a AFA pretende continuar a destacar a relevância do cartão branco, realizar sessões de sensibilização e de formação junto de atletas, agentes desportivos, associados e encarregados de educação e operacionalizar ações promocionais nos campos e sedes dos clubes e em eventos da sua responsabilidade, atividades que culminarão com a candidatura à Bandeira da Ética do Instituto Português do Desporto e Juventude. A nova campanha contará com o envolvimento de diversas entidades e personalidades regionais e nacionais.

Clique aqui para consultar Código de Ética da AFA.