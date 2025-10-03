Projeto luso-espanhol dinamiza setor agroalimentar no Algarve

O setor agroalimentar do Algarve está a ganhar novo dinamismo através do Projeto AGROPYME AVANZA AAA, uma iniciativa transfronteiriça que reúne o Alentejo, o Algarve e a Andaluzia com o objetivo de reforçar a competitividade das PME da Eurorregião. O projeto aposta em três áreas estratégicas fundamentais: inovação, digitalização e sustentabilidade.

Na vertente da inovação o projeto está a apoiar as empresas na definição de soluções que potenciem a rentabilidade e o crescimento. No domínio da digitalização, o contributo para a transição digital das PME. Já na sustentabilidade, promove-se a adoção de modelos empresariais mais responsáveis, com foco na racionalização no uso dos recursos e na redução do impacto ambiental.

Os resultados alcançados até ao momento confirmam o impacto positivo da iniciativa: 20 empresas agroalimentares já usufruíram de ações de capacitação nas áreas-chave; 20 empresas beneficiaram de consultoria especializada para o desenvolvimento de diagnósticos e planos de competitividade e 10 empresas encontram-se a implementar seus planos de competitividade.

Este projeto passou pelos estúdios da RUA FM com testemunhos diretos. Podes ouvir aqui, aqui e aqui.

O AGROPYME AVANZA AAA é um projeto transfronteiriço, cofinanciado pelo Programa Interreg Espanha – Portugal (POCTEP) 2021-2027, desenvolvido em parceria pelo NERA – Associação empresarial da Região do Algarve, pela Universidade do Algarve, pela ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo, pelo NERE – Núcleo Empresarial da Região de Évora, pela Fundación Andanatura para el Desarrollo Socioeconómico Sostenible e pela Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende.