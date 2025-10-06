SUM – Silves Urban Music está de volta com cartaz alternativo

SUM – Silves Urban Music regressa já em outubro e traz grandes talentos da música urbana ao Parque Ribeirinho de Silves.

O festival que já habituou o público a dias de pura animação e performances diversificadas, este ano mantém a seu conceito alternativo com um programa que inclui dança, djs, músicos/bandas locais e de renome nacional, envolvendo o movimento associativo jovem do Concelho de Silves.

Dino D’Santiago e Mão Morta são os cabeças de cartaz do evento promovido pelo Município de Silves, com entrada livre, que tem lugar nos dias 10 e 11 de outubro, entre as 18h00 e as 02h00.

O SUM conta com dois dias de boa música, grandes atuações, muita energia e, ainda, uma zona de restauração no recinto, explorada por associações locais, para que o público não perca nenhum dos momentos do evento.

Na sexta-feira, dia 10 de outubro, os sons do Soul, R&B, Hip-Hop e eletrónica vão ecoar em Silves, com as atuações de Dino D´Santiago, SINA, Tribruto, Reflect, Dj Lansa e, ainda, os grupos das escolas de dança de Armação de Pêra Stam Legacy e Emotion Dance Academy. No sábado, dia 11 de outubro, o rock vai ser o protagonista da noite com os djs Monsieur Roque e Screwed Up David e concertos das bandas Apocalypse Conspiracy, Prayers of Sanity, Mordaça, Bizarra Locomotiva e Mão Morta.