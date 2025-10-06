Aluno da UAlg é distinguido no X Congresso Nacional de Estudantes de Farmácia (CNEF)

Entre 26 e 28 de setembro decorreu o X Congresso Nacional de Estudantes de Farmácia, em Coimbra, reunindo mais de 300 estudantes a nível nacional.

O estudante do 5ºano do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve, João Figueirinha, foi distinguido com o Prémio de Scientific Short Communication.

O projeto de João Figueirinha, com o título “Farmacovigilância: Transformar Dados em Saúde”, orientado pelo professor Jaime Conceição, destacou-se pela abordagem inovadora na análise de dados relacionados com farmacovigilância. A iniciativa propõe novas metodologias para converter informações sobre reações adversas em conhecimento prático, contribuindo assim para o aumento da segurança dos medicamentos e a salvaguarda da saúde dos utentes.

O concurso Scientific Short Communications desafiou os participantes a apresentar projetos inovadores com impacto no setor farmacêutico, contribuindo para a promoção da literacia em saúde junto da sociedade civil. Promovido pela Associação Portuguesa de Estudantes de Farmácia (APEF), em parceria com a Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde (SPLS).

A atribuição deste prémio reflete não só a excelência científica do trabalho apresentado, como também enaltece a relevância da investigação desenvolvida na Universidade do Algarve no domínio das Ciências Farmacêuticas.