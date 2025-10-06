A UAlg promove a II Semana da Saúde Mental

Entre 6 a 11 de outubro a Universidade do Algarve (UAlg) organiza uma semana de iniciativas com o objetivo de educar e consciencializar para a importância da saúde mental.
Esta iniciativa inclui, durante uma semana, seminários, palestras, aulas e oficinas de bem-estar, cinema, dança, teatro e rastreios de saúde por diferentes espaços da Instituição e da cidade de Faro,
A II Semana da Saúde Mental realiza-se ao abrigo do WeCare@UAlg, um programa que pretende desenvolver um Serviço de Saúde Mental e Bem-estar na UAlg, devidamente formalizado e regulamentado institucionalmente, composto por respostas multidisciplinares articuladas em rede e diferenciadas, dirigidas fundamentalmente aos estudantes, mas também a toda a comunidade académica, tendo em conta as suas necessidades e características.
A II Semana da Saúde Mental tem inscrições gratuitas, mas obrigatórias.
6 de outubro
Aula de Grupo AAUAlg – Tai Chi (Kiryu), Campus de Gambelas (sala ANFUP) – 10h15/11h00
Mural da gratidão, Biblioteca de Gambelas – 11h00
Mural da gratidão, Biblioteca da Penha – 14h30
Palestra “Atividade Física, Saúde e Bem-Estar“, Sala de Formação do CRIA – 17h30
Aula de Grupo AAUAlg – TF PIPAF, Campus da Penha (Sala 57) ESEC – 18h00/19h00
7 de outubro
Aula de Grupo AAUAlg – Pilates, Campus de Gambelas (sala ANFUP) – 10h15/11h00
Aula de Grupo AAUAlg – Yoga, Campus de Gambelas (sala ANFUP) – 12h30/13h15
Ciclo de Cinema (sessão 1) “52 Hz”, de Diana Rodrigues – Prémio Sophia Estudante (aluna UAlg), comentado por Luís Janeiro, CP – Anfiteatro D (Campus de Gambelas) – 15h00/17h00
Workshop “Arte e Emoção: Práticas Criativas para o Bem-Estar Mental” de Arte-terapia, dinamizado por Sónia Esteves, Galeria Gama Rama (Faro) – 17h00/19h00
Aula de Grupo AAUAlg – Yoga, Campus da Penha (Sala 55) ESEC – 18h00/19h00
Aula de Grupo AAUAlg – Pilates Clínico, Campus de Gambelas (Sala ANFUP) – 18h30/19h20
Aula de Grupo AAUAlg – Biodanza, Campus da Penha (Sala 57) ESEC – 18h00/20h00
8 de outubro
Aula de Grupo AAUAlg – Tai Chi (Kiryu), Campus de Gambelas (sala ANFUP) – 10h15/11h00
Aula de Grupo AAUAlg – Alongamentos, Campus de Gambelas (sala ANFUP) – 11h15/12h00
Pausas + Ativas UALG – Campus de Gambelas 11h00/11h20
Rastreio ao VIH e Outras IST’s Em frente ao Complexo Pedagógico,Campus de Gambelas – 10h00 às 16h00
Pausas + Ativas UALG – Campus da Penha – 12h20
Ciclo de Cinema (sessão 2) “O Mínimo para Viver (To The Bone)” de Marti Noxon, comentado por Cláudia Carmo – Sala de Formação do CRIA – 14h00
Pausas + Ativas UALG – Campus da Penha – 16h00
Workshop – Introdução à prática e forma dos “5 movimentos Yin” – Campus da Penha – 16h30/18h00
Psicodrama – Dr. André Traves – Pavilhões de Alvenaria – H3 (Campus de Gambelas) – 18h00 / 20h00
9 de outubro
Aula de Grupo AAUAlg – TF Gold, Campus Gambelas (sala ANFUP) – 10h15 / 11h00
Percurso Guiado – Forest Mind no Pinhal – Inês Duarte – Ponto de encontro frente ao CRIA – 10h30
Aula de Grupo AAUAlg – Yoga, Campus Gambelas (sala ANFUP) – 12h30 /13h15
Rastreio ao VIH e Outras IST’s Em frente ao Edifício dos SAS, Campus de Penha – 10h00 às 16h00
Aula de Grupo AAUAlg – TF PIPAF, Campus da Penha (Sala 57) ESEC – 18h00 / 19h00
Aula de Grupo AAUAlg – Yoga, Campus da Penha (Sala 55) ESEC – 18h00 /19h00
Aula de Grupo AAUAlg – Pilates Clínico, Campus da Gambelas (Sala ANFUP) – 18h30 /19h20
Ciclo de Cinema (sessão 3) Clube da Luta (Fight Club), de David Fincher, comentado por Julieta Rodrigues e Maria Eduarda Pereira, IPDJ – 21h30
10 de outubro
Palestra “Dormir para ter sucesso e ser feliz” – Teresa Paiva – Anfiteatro Teresa Gamito /FCHS) – 15h00
Aula de Kiryu – Passeio Ribeirinho, Faro – 18h00/ 19h00
11 de outubro
Aula de Grupo AAUAlg – Dança Adaptada e Inclusiva – Campus da Penha (Sala 57) ESEC – 11h00/12h30
Seminário de Outono – A Arte do Fluxo Vital (Kiryu) Campus de Gambelas sala ANFUP – 09h00/12h00
