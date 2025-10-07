A TUA RÁDIO NO SUL - 102.7FM

A TUA RÁDIO NO SUL

Património Cultural: Algarve tem nove castelos classificados

Cultura

Hoje assinala-se o Dia Nacional dos Castelos, uma data dedicada à valorização do património fortificado português e à preservação da memória histórica que estes monumentos representam.

No Algarve, os castelos são testemunhos vivos da ocupação romana, muçulmana e cristã, que moldaram a paisagem e a identidade da região.

Muitos encontram-se classificados como Monumento Nacional (MN), Imóvel de Interesse Público (IIP) ou Sítio de Interesse Público (SIP), refletindo a sua importância cultural e histórica.

Castelos classificados no Algarve:

  • Silves (MN, 1910)
  • Castro Marim (MN, 1910)
  • Loulé (MN, 1924)
  • Lagos (MN, 1924)
  • Tavira (MN, 2014)
  • Aljezur (IIP, 1977)
  • Paderne (IIP, 1971)
  • Alcoutim (IIP, 1993)
  • Alferce (SIP, 2013)

 

Em vias de classificação, encontra-se o Castelo de Salir, em Loulé, uma fortificação islâmica que ilustra a arquitetura defensiva medieval-islâmica e o valor patrimonial do território interior.

“A CCDR Algarve, no âmbito das suas competências de valorização e salvaguarda do património cultural, tem um papel central na instrução dos processos de classificação de imóveis de interesse cultural na região, contribuindo para a proteção e promoção deste legado que é de todos”, revela o organismo, realçando que: “Hoje, celebramos também o compromisso com a preservação da memória e da identidade do Algarve”.

 

