Património Cultural: Algarve tem nove castelos classificados

Hoje assinala-se o Dia Nacional dos Castelos, uma data dedicada à valorização do património fortificado português e à preservação da memória histórica que estes monumentos representam.

No Algarve, os castelos são testemunhos vivos da ocupação romana, muçulmana e cristã, que moldaram a paisagem e a identidade da região.

Muitos encontram-se classificados como Monumento Nacional (MN), Imóvel de Interesse Público (IIP) ou Sítio de Interesse Público (SIP), refletindo a sua importância cultural e histórica.

Castelos classificados no Algarve:

Silves (MN, 1910)

Castro Marim (MN, 1910)

Loulé (MN, 1924)

Lagos (MN, 1924)

Tavira (MN, 2014)

Aljezur (IIP, 1977)

Paderne (IIP, 1971)

Alcoutim (IIP, 1993)

Alferce (SIP, 2013)

Em vias de classificação, encontra-se o Castelo de Salir, em Loulé, uma fortificação islâmica que ilustra a arquitetura defensiva medieval-islâmica e o valor patrimonial do território interior.

“A CCDR Algarve, no âmbito das suas competências de valorização e salvaguarda do património cultural, tem um papel central na instrução dos processos de classificação de imóveis de interesse cultural na região, contribuindo para a proteção e promoção deste legado que é de todos”, revela o organismo, realçando que: “Hoje, celebramos também o compromisso com a preservação da memória e da identidade do Algarve”.