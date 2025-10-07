Paulo Águas: “A Universidade do Algarve estava numa situação desafiante…”

A RUA FM entrevistou o atual reitor da Universidade do Algarve, Paulo Águas, que termina o seu segundo e último mandato em dezembro.

Paulo Águas nasceu a 7 de dezembro de 1963 em Portimão, cidade onde completou os seus estudos até ao ensino secundário, partindo depois para Lisboa, onde se licenciou em Economia pela Universidade Nova de Lisboa. Depois disso, completou mestrado em Gestão pelo ISEG e também doutoramento em Gestão com especialização em Marketing pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa no Instituto Universitário de Lisboa.

Ingressou na Universidade do Algarve em 1986 onde está até hoje. Tornou-se professor coordenador na Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo em 2010, mesmo ano em que também se tornou pró-reitor. Depois, em 2017, assumiu a posição de reitor da ualg tornando-se o primeiro professor oriundo do subsistema politécnico a assumir a liderança de uma universidade. agora em 2025, termina o seu segundo e último mandato, estando de saída da reitoria da academia.

Quando tomou posse em 2017, a universidade enfrentava uma crise financeira com graves restrições orçamentais, dificuldades no pagamento a fornecedores e adiamentos de obras e investimentos. Entre 2017 e 2021, a universidade atravessou momentos de graves restrições orçamentais, sendo necessário rigor máximo na gestão dos fundos e adiamentos em obras e investimentos. Apesar das dificuldades, Paulo Águas reforça que nunca houve falha nos salários e a prioridade foi sempre assegurar o funcionamento e dignidade da instituição.

Nos últimos anos, a UAlg melhorou substancialmente a sua saúde financeira. Entre 2018 e 2025, a universidade acumulou resultados positivos, com um saldo de cerca de 19 milhões de euros.

O reitor da UAlg enfatiza a importância do rigor financeiro, mas salienta que os recursos são destinados ao desenvolvimento da universidade e não para permanecem em saldo. Graças a isso, houve valorização da carreira docente, com mais concursos e contratação de novos professores, recuperando a capacidade de renovação do corpo docente que esteve parada durante anos.

Entre os desafios atuais, aponta o desajustamento entre a oferta e a procura com a quebra no número de novos estudantes e o impacto das novas regras de acesso ao ensino superior, que poderão reduzir receitas provenientes de propinas.

Paulo Águas valoriza o espírito de equipa que marcou os seus mandatos e a estabilidade da equipa reitoral desde 2017, frisando que os resultados são coletivos, não individuais. Afirma que o trabalho foi exigente mas enriquecedor, transmitindo orgulho pelo ciclo de transformação e fortalecimento vivido pela UAlg.

Para além da vertente académica a entrevista também explorou o lado mais pessoal de Paulo Águas. O reitor partilhou memórias da infância e juventude vividas em Portimão, cidade onde estudou até ao ensino secundário.

Conheça a história do atual reitor da UAlg, dos seus dois mandatos enquanto dirigente, muitas decisões e um legado para a Academia algarvia.

