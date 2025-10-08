‘Fair Play’: AFA candidata aos prémios Cartão Branco 24/25

A Associação de Futebol do Algarve (AFA) volta a ser uma das entidades finalistas dos Prémios do Cartão Branco 2024/2025, divulgou esta terça-feira o Instituto Português do Desporto e Juventude.

Os vencedores vão ser anunciados durante a Cerimónia do Cartão Branco 2025, evento terá lugar no dia 6 de novembro, no auditório do Centro de Juventude de Lisboa, pelas 14.30 horas.

O Cartão Branco pretende promover valores na prática desportiva, através do reconhecimento de comportamentos eticamente relevantes junto dos atletas, treinadores, dirigentes, adeptos e outros agentes desportivos.

É de recordar que a AFA esteve igualmente nomeada no ano passado para o mesmo prémio. Pode conhecer todos os candidatos desta edição aqui.