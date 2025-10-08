Programação de Outubro do Teatro das Figuras marcada por duas estreias nacionais

O Teatro das Figuras, em Faro, iniciou a sua programação de outubro com as comemorações do Dia Mundial da Música e alargou a sua oferta cultural a várias disciplinas artísticas. Durante este mês, o teatro acolhe espetáculos que vão do teatro à ópera, passando pelo humor e pela música clássica, com destaque para duas estreias nacionais.

Uma das propostas mais aguardadas é o espetáculo de stand-up comedy “Snob”, de Carlos Coutinho Vilhena, que sobe ao palco no dia 10 de outubro, às 21h30. O humorista explora, com sarcasmo, temas como o prazer de julgar os outros e a arte de mentir, partindo da provocadora premissa: “mentir é bom e julgar é ainda melhor”.

No âmbito dos Concertos Promenade, a Orquestra do Algarve apresenta-se no dia 12 de outubro, às 12h00, com o concerto “Vive la France!”. Pensado para o público mais jovem, o espetáculo assume um formato leve e educativo, conduzido pelo maestro Fernando Marinho, e convida as famílias a descobrir alguns tesouros do repertório musical francês.

A primeira estreia nacional do mês acontece a 16 de outubro, às 21h30, com “O Meu Super Herói”, uma criação de Elmano Sancho em parceria com a poeta palestiniana Shahd Wadi. O espetáculo cruza teatro e poesia, histórias pessoais e memórias coletivas, refletindo sobre o exílio e a identidade, com o português como língua de encontro.

Fora do teatro, o ciclo “Esta Noite Grita-se” regressa à Biblioteca Municipal de Faro, no dia 23 de outubro, às 21h00, com a leitura encenada de “O Senhor Biedermann e os Incendiários”, de Max Frisch — uma crítica mordaz à complacência da sociedade burguesa face ao perigo.

Nos dias 24 e 25 de outubro, às 21h30, o Teatro das Figuras recebe “Adilson”, uma ópera contemporânea de Dino d’Santiago com libreto de Rui Catalão. Com cinco atos, a obra retrata a vida de um homem afrodescendente nascido em Angola, filho de pais cabo-verdianos, que vive há mais de 40 anos em Portugal sem cidadania — um retrato íntimo e político, com apresentações exclusivas no sul do país.

A programação de outubro encerra com uma nova estreia nacional: “A Farsa de Inês Pereira (a Grã)”, pelo grupo farense te-Atrito. Inspirada na obra clássica de Gil Vicente, esta versão atualizada dá voz à personagem de Inês Pereira como uma mulher que escolhe o seu próprio destino, desafiando convenções. A estreia acontece a 30 de outubro, às 21h30, no Teatro das Figuras.

Os bilhetes para os espetáculos podem ser adquiridos presencialmente na bilheteira do Teatro das Figuras (de terça-feira a sábado, entre as 13h00 e as 19h30, e nos dias de espetáculo até ao início das sessões), ou online, através da plataforma bol.pt

A programação mensal pode ainda ser acompanhada através do programa Figuras em Cartaz, produzido pela RUA FM em colaboração com o Teatro das Figuras.