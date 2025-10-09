Loulé: Curtas CineFolha convidam jovens cineastas a participar na 5ª edição dedicada ao cinema estudantil

As Curtas CineFolha estão de regresso e abrem portas a novas vozes do cinema. A iniciativa da associação cultural Folha de Medronho, que tem dado destaque a talentos emergentes do audiovisual, lança agora a 5ª edição, em parceria com a Plutão de Verão, centrada na criação cinematográfica no meio estudantil.

O evento, que se realiza a 27 de novembro, às 14h20, no Auditório da Escola Secundária de Loulé, propõe-se reunir jovens realizadores, estudantes e amantes de cinema num espaço de partilha, exibição e debate. A participação, que tem como data limite 9 de novembro, é gratuita e aberta a todos os estudantes do concelho de Loulé, que podem submeter as suas curtas-metragens, projetos em desenvolvimento ou primeiros ensaios criativos para integrar a programação.

Com esta nova edição, as Curtas CineFolha pretendem reforçar o diálogo entre a comunidade estudantil, o meio académico e o público louletano, promovendo um ambiente de reflexão crítica e valorização das primeiras experiências cinematográficas.

As inscrições e o regulamento completo estão disponíveis aqui.