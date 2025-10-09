Reunião Ordinária da Assembleia Magna da AAUAlg marcada para esta tarde

A Mesa da Assembleia Magna da Universidade do Algarve convida toda a comunidade académica para participar na Reunião Ordinária da Assembleia Magna agendada para esta tarde. Vai acontecer às 18h45 da tarde no Auditório Verde do Campus de Gambelas da UAlg.

A primeira chamada será às 18h45 e, caso não se verifique quórum, será feita uma segunda chamada passados quinze minutos.

A Assembleia Magna é composta por todos os estudantes da Universidade do Algarve, independentemente do ano ou curso, seja licenciatura, mestrado, doutoramento ou CTESP. Esta é uma oportunidade para os estudantes participarem diretamente nas decisões e discussões que impactam a vida académica na instituição.

Consulta todos os detalhes nas redes sociais da AAUAlg.