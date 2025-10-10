Treino de emergência no aeroporto de Faro

Na próxima segunda-feira, dia 13 de outubro, entre as 10h00 e as 15h00 o Aeroporto de Faro irá realizar um treino de emergência.

Este treino pretende testar com eficácia os procedimentos de resposta a emergências, reforçar a coordenação entre os diferentes intervenientes e garantir a segurança de todos os que operam ou visitam o aeroporto.

Durante o período do exercício há condicionamento da circulação de veículos na Estrada da Praia de Faro, com possíveis interrupções temporárias e desvios de trânsito devidamente sinalizados.

A ANA – Aeroportos de Portugal aconselha a planear os deslocamentos com antecedência e a seguir as indicações dadas pelas autoridades.

Este treino insere-se no plano anual de formação e preparação para situações de emergência e envolve equipas internas e entidades externas de resposta.