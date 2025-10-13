Comentário aos resultados das autárquicas na RUA FM

Na manhã desta segunda-feira, 13 de outubro, o jornalista Pedro Lemos do Sul Informação juntou-se ao jornalista Tiago Griff da RUA FM para fazer um balanço dos resultados da Eleições Autárquicas da região Algarvia de 2025.

Foi analisada a hegemonia do PS nas vitórias em 11 das 16 câmaras municipais, a única vitória do Chega (Albufeira) que, apesar de ser importante, acabou por deitar por terra as altas expetativas do líder partidário André Ventura na região, e as vitórias do PSD, CDU e do movimento independente Renascer.

