O legado de Paulo Águas como reitor da UAlg: contas certas, reforço docente e captação de estudantes

Em entrevista à RUA FM – Rádio Universitária do Algarve, Paulo Águas faz o balanço dos seus dois mandatos (2017-2025) como reitor da UAlg, sublinhando um percurso exigente, mas enriquecedor. Em 2017, herdou uma instituição com fortes constrangimentos financeiros, mas, com rigor orçamental, conduziu-a a resultados positivos acumulados que permitiram estabilizar as contas e concretizar investimentos.

Docente da Universidade do Algarve desde 1986, tornou-se professor coordenador na Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo, em 2010, ano em que também assumiu funções de pró-reitor. Em 2017, foi eleito reitor da UAlg, tornando-se o primeiro professor oriundo do subsistema politécnico a liderar uma universidade. Em dezembro de 2025, termina o seu segundo e último mandato.

À data da tomada de posse, a UAlg enfrentava restrições orçamentais severas, com dificuldades no pagamento a fornecedores e adiamentos de obras. Apesar do contexto, nunca falhou o pagamento de salários e a prioridade foi assegurar o funcionamento e a dignidade da instituição. Nos últimos anos, a Universidade melhorou substancialmente a sua saúde financeira: entre 2018 e 2025, acumulou resultados positivos com um saldo de cerca de 19 milhões de euros.

O reitor enfatiza a importância do rigor financeiro, mas salienta que os recursos são destinados ao desenvolvimento da UAlg e não para permanecem em saldo. Graças a isso, houve valorização da carreira docente, com mais concursos e contratação de novos professores, recuperando a capacidade de renovação do corpo docente que esteve parada durante anos.

Entre os desafios atuais, destaca o desajustamento entre oferta e procura, com a quebra no número de novos estudantes e o impacto das novas regras de acesso ao ensino superior, que poderão reduzir as receitas de propinas.

Valoriza, ainda, o espírito de equipa que marcou os dois mandatos e a estabilidade da equipa reitoral desde 2017, sublinhando que os resultados são coletivos. Para lá da vertente académica, a conversa revelou o lado mais pessoal do reitor, com memórias da sua infância e juventude, em Portimão.