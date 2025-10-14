Teatro Lethes: ‘A Festa’ celebra teatro e família

A ACTA – A Companhia de Teatro do Algarve estreia no dia 24 de outubro, às 21h00, a sua 89ª produção, a ‘A Festa’, no Teatro Lethes, em Faro. O espetáculo, que estará em cena até 31 de outubro, aborda o tema da família e das suas complexas dinâmicas de comunicação.

Em ‘A Festa’, mãe, pai e filho partilham a mesma casa, mas não a mesma linguagem. A mãe esforça-se por organizar uma celebração do aniversário de casamento, o pai procura qualquer desculpa para se afastar e o filho revela-se incapaz de comunicar. A peça retrata uma família que tenta resolver os próprios conflitos, mas acaba inevitavelmente presa num ciclo de mal-entendidos e frustrações. Apesar de se tratar de uma história sobre o quotidiano e as fragilidades humanas, o texto é apresentado em tom de comédia.

As apresentações decorrem às sextas e sábados, às 21h00, aos domingos às 16h00 e às terças e quartas-feiras às 10h30. A sessão de quarta-feira contará ainda com tradução em Língua Gestual Portuguesa, reforçando o compromisso da ACTA com a acessibilidade cultural.

Com ‘A Festa’, a companhia algarvia volta a trazer ao palco do Teatro Lethes uma reflexão mordaz e bem-humorada sobre as relações humanas, confirmando a sua aposta num teatro próximo do público e atento à realidade contemporânea.