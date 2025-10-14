Feira de Santa Iria 2025: condicionamentos e alterações no trânsito

A maior e mais antiga Feira do Algarve está de volta de 16 a 26 de outubro no Largo de São Francisco, em Faro. A Feira de Santa Iria regressa para mais uma edição com restrições e condicionamentos no trânsito e no estacionamento.

Durante este período, será proibido estacionar e circular em várias áreas, nomeadamente na Rua de São Francisco, Rua Dr. Lázaro Cortes, Rua Caçadores 4, Rua Nova do Castelo e no próprio Largo de São Francisco. Apenas viaturas autorizadas e residentes terão acesso condicionado a algumas destas vias.

A circulação de veículos pesados ficará interditada em toda a zona da Vila Adentro e Largo de São Francisco, sendo permitidas cargas e descargas exclusivamente entre as 9h00 e as 13h00.

Consciente das dificuldades de estacionamento que o evento acarreta a Ambifaro, organizadora da Feira de Santa Iria, anunciou que o parque de estacionamento da Pontinha será grátis de 13 a 27 de outubro. Estarão igualmente disponíveis lugares na Avenida Eng. Joaquim Lopes Belchior e áreas reservadas para estacionamento de semirreboques junto às Piscinas Municipais (lado poente).

Será ainda criada uma praça de táxis temporária com três lugares na Rua Teresa Ramalho Ortigão.

