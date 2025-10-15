Seminário promove inclusão profissional na sede da AFA

A sede da Associação de Futebol do Algarve, em Faro, vai receber um seminário sobre Emprego Apoiado, organizado pela APATRIS21 – Associação de Portadores de Trissomia 21 do Algarve, que tem como objetivo promover a inclusão profissional de pessoas com deficiência e/ou outras dificuldades de inserção no mercado de trabalho.

Com data marcada para o dia 24 de outubro, entre as 10 e as 12 horas, esta ação tem uma duração aproximada de duas horas.

A APATRIS21 é uma Instituição Particular de Solidariedade Social com fins de saúde e de utilidade pública, que foi criada com o objetivo de responder à ausência de informação e apoio às famílias com indivíduos portadores de Trissomia 21 e outras perturbações do desenvolvimento no Algarve.

Esta pretende apoiar famílias, bem como promover a integração dos utentes, promovendo a sua educação/escolarização e formação profissional, apostando nas suas reais competências e promovendo a sua realização pessoal, autonomia e integração na sociedade e em contexto laboral. A associação conta apenas com apoios não estatais e através dos seus serviços e projetos sociais prestados.

Os interessados devem inscrever-se através do email projetoinclusaocapacitada@apatris21.org ou do contacto telefónico 289823979 / 917753239.