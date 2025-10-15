Corrida/Caminhada “Mama em Movimento” realiza-se no próximo dia 25 de outubro

No próximo dia 25 de outubro o Algarve Biomedical Center (ABC) e o Algarve Biomedical Center Research Institute (ABC-ri) da UAlg organizam em conjunto com a Algarunners, o MAR Shopping Algarve, a Associação Oncológica do Algarve, e a Liga Portuguesa contra o Cancro, a 4.ª edição da Corrida/Caminhada ‘Mama em Movimento’.

A corrida/caminhada terá início no MAR Shopping Algarve, em Loulé, e contará com duas opões de percurso: uma caminhada de 6 km e uma corrida/trail de 10km.

Neste evento são admitidos participantes de qualquer idade, desde que se encontrem inscritos no evento e de acordo com o regulamento. Os atletas menores de idade (idade inferior a 18 (dezoito) anos) terão de apresentar no dia do evento o termo de responsabilidade devidamente preenchido e assinado pelo responsável, independentemente de estarem acompanhados pelos mesmos ou não. O referido documento poderá ser apresentado em formato de papel ou digital. A falta deste documento implicará a não participação no evento.

O kit de participação será entregue a cada participante mediante apresentação de um documento de identificação pessoal (ex.: Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade ou Carta de Condução). No kit de participação o atleta irá encontrar uma T-shirt técnica do tamanho selecionado no formulário de inscrição (S, M, L e XL), uma garrafa de água, folhetos informativos sobre o cancro da mama, um lacinho rosa (crachá simbólico do cancro da mama), entre outros itens cedidos pelos patrocinadores. Recomenda-se que os atletas utilizem a T-shirt oficial do evento enquanto este estiver a decorrer.

O levantamento dos kits de participação podem ser levantados no secretariado do Mar Shopping Algarve, no piso 0, a partir de 22 de outubro das 13h às 22h. Já no dia da caminhada (25 de outubro) os kits podem ser levantados a partir das 08h00 até às 09h15.

A Corrida/caminhada “Mama em Movimento” começa com um aquecimento às 09h15 seguindo-se a partida às 09h30, não devendo exceder as 3 horas de prova (12h30, hora limite da chegada de todos os participantes).

O valor da inscrição é de 10€ (dez euros) na modalidade caminhada, e de 15€ (quinze euros) na modalidade Trail. As crianças com idade inferior a 12 anos (inclusive) não pagam inscrição, mas a inscrição é obrigatória. A totalidade do valor de receita da corrida reverte a favor da Associação Oncológica do Algarve e da Liga Portuguesa contra o Cancro – Núcleo do Sul.

O período de inscrições termina no dia 21 de outubro de 2025, e a data limite para o pagamento das inscrições online é dia 22 de outubro de 2025.

As inscrições devem ser efetuadas em Mama Em Movimento – Trail/Caminhada Solidária 2025 – Eventos – Crono AAAlgarve