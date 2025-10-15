Feira de Santa Iria regressa a Faro entre 16 e 26 de Outubro

A Feira de Santa Iria, o mais antigo e emblemático certame do concelho de Faro, regressa entre 16 e 26 de outubro, voltando a ocupar o Largo de São Francisco e as imediações.

Mantendo a tradição que atravessa gerações, o evento conjuga diversão, comércio e tradição, oferecendo aos visitantes onze dias de festa e convívio popular, gastronomia, artesanato e oportunidades de negócio.

Mais segurança e novas atrações

Nesta edição, a feira reforça a sua componente de segurança, fruto da integração do efetivo do Corpo de Polícia Municipal no dispositivo operacional, com quatro agentes de autoridade em permanência. Também a Polícia de Segurança Pública estará muito presente no recinto, garantindo o policiamento preventivo com seis agentes de autoridade. Em articulação com este efetivo e com a equipa de fiscalização da Ambifaro E.M., foi ainda contratada uma equipa de segurança privada cujo objetivo será garantir a tranquilidade e o bem-estar a todos os operadores e visitantes dos espaços circunscritos.

Em termos de oferta, o destaque deste ano vai para a presença de novos divertimentos, entre os quais um salão de jogos, que promete animar públicos de várias idades, e de um operador especializado na venda de encomendas não reclamadas, uma proposta curiosa que se estreia este ano e que tem feito sucesso pelos certames populares um pouco por todo o País. Mantém-se também a Máquina Multibanco de levantamento de numerário, no recinto das atividades económicas, facilitando as transações comerciais.

Para além disto, a Feira conta com o habitual pavilhão das entidades oficiais, onde associações e outras coletividades poderão mostrar o seu trabalho. A oferta completa-se com variada e suculenta gastronomia, bares, gelados, as habituais farturas, carrosséis e muitas, muitas mais atrações.

Celebração religiosa em honra da padroeira

No dia 20 de outubro, data dedicada a Santa Iria, terá lugar a tradicional missa em honra da padroeira da feira, celebrada pelo Cónego Rui Barros, capelão da Santa Casa da Misericórdia de Faro. Seguir-se-á o préstito processional com a imagem de Santa Iria de Nabância, cedida gentilmente pela Santa Casa, ficando a mesma em exibição até 21 de outubro, abrilhantada este ano com a presença da Filarmónica de Faro.

Palco e animação diária

Prosseguindo a boa aposta dos últimos três anos, a Feira de Santa Iria volta a contar com um palco instalado no recinto, que acolherá espectáculo diários às 19h00, com artistas e grupos da região:

17 de outubro – Nestor Lozinho

– Nestor Lozinho 19 de outubro – Urban Expression

– Urban Expression 20 de outubro – Procissão em honra de Santa Iria

– Procissão em honra de Santa Iria 21 de outubro – Grupo Gerações

– Grupo Gerações 22 de outubro – Rúben Filipe

– Rúben Filipe 23 de outubro – Filipe Romão

– Filipe Romão 24 e 25 de outubro – Samba da Malta

Horário de funcionamento

Domingo a quinta-feira: 14h00 – 00h00

14h00 – 00h00 Sexta-feira e sábado: 14h00 – 01h00

Mobilidade e estacionamento

Consciente das dificuldades de estacionamento que o evento acarreta o Município, anunciou que o parque de estacionamento da Pontinha será grátis de 13 a 27 de outubro. Estarão igualmente disponíveis lugares na Avenida Eng. Joaquim Lopes Belchior e áreas reservadas para estacionamento de semirreboques junto às Piscinas Municipais (lado poente). Será ainda criada uma praça de táxis temporária com três lugares na Rua Teresa Ramalho Ortigão.

Tradição que se renova

Organizada pela Ambifaro E.M., em parceria com o Município de Faro, a Feira de Santa Iria é um marco incontornável do outono farense que se renova todos os anos. Conta com os apoios da Polícia Municipal de Faro, Corpo de Bombeiros Sapadores de Faro, Museu Municipal, União das Freguesias de Faro, Santa Casa da Misericórdia de Faro, Associação Filarmónica de Faro, entre outras.