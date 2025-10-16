FARCUME arranca amanhã com curtas-metragens de 37 países

O FARCUME – Festival Internacional de Curtas-Metragens de Faro regressa à capital algarvia nos dias 17, 18 e 19 de outubro, para três dias inteiramente dedicados à celebração da sétima arte. A 15.ª edição do festival terá lugar no Auditório do Culture & Conference Hub do Hotel 3HB Faro, um espaço de encontro entre olhares, ideias e emoções – um lugar onde o cinema nos devolve o espelho do mundo.

Organizado pela Associação Faro 1540 – Associação de Defesa e Promoção do Património Ambiental e Cultural de Faro, o FARCUME volta a afirmar-se como uma das mais antigas e consistentes plataformas de exibição e reflexão cinematográfica no sul do país. Ao longo de três dias, o festival apresentará 37 curtas-metragens, provenientes de vários países, dando a conhecer novas linguagens, olhares e sensibilidades sobre o mundo contemporâneo.

“O cinema é uma das mais poderosas formas de expressão artística e um meio privilegiado de promoção da cultura e dos valores de uma sociedade moderna e consciente”, sublinha Paulo de Oliveira Botelho, Presidente da Associação Faro 1540 e Diretor Executivo do FARCUME 2025.

“As curtas-metragens são espelhos breves, mas intensos, das problemáticas e desafios da contemporaneidade. O FARCUME é um espaço de reflexão sobre o mundo de hoje e sobre o mundo que queremos construir para as gerações vindouras.”

Desde a sua criação, o FARCUME tem procurado dar voz a jovens realizadores, promover o cinema independente e reforçar o papel de Faro como cidade de cultura e criatividade. Esta 15.ª edição marca também um novo ciclo de consolidação e expansão do festival, com uma programação diversificada, aberta a todos os públicos.

“É fundamental reforçar e consolidar as parcerias institucionais que tornam este projeto possível, nomeadamente com a Câmara Municipal de Faro, a União das Freguesias de Faro e o Grupo 3HB Hotels & Resorts”, destaca Paulo de Oliveira Botelho.

“O apoio e a confiança destas entidades são essenciais para que o FARCUME continue a crescer e a afirmar-se como um evento cultural de referência, capaz de projetar Faro e o Algarve no panorama cinematográfico nacional e internacional.”

O FARCUME 2025 promete, assim, três dias intensos de cinema, debate e partilha, num convite aberto a todos os que acreditam no poder transformador da sétima arte.