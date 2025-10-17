Investigador da Universidade do Algarve distinguido com o Prémio Nunes Correa Verdades de Faria

O investigador José Bragança, do Algarve Biomedical Center Research Institute (ABC-RI) da Universidade do Algarve, foi distinguido com o Prémio Nunes Correa Verdades de Faria, atribuído pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, pelo seu trabalho inovador na área das doenças cardíacas congénitas.

A investigação liderada por José Bragança centra-se na compreensão das falhas genéticas e moleculares que ocorrem durante o desenvolvimento do coração no embrião, ou seja, as principais causas das doenças cardíacas congénitas, que afetam cerca de 1 em cada 100 recém-nascidos.

O trabalho premiado focou-se no gene CITED2, essencial ao desenvolvimento cardíaco, e demonstrou que a suplementação de determinadas moléculas sinalizadoras pode compensar falhas na sua função, reduzindo a ocorrência de malformações e melhorando a viabilidade embrionária em modelos animais e celulares. Estes resultados abrem novas perspectivas para o desenvolvimento de estratégias preventivas que possam limitar ou evitar defeitos cardíacos desde as fases iniciais da gestação.

“Este prémio representa o reconhecimento de anos de dedicação e uma confirmação de que a nossa investigação tem relevância real para a saúde pública”, afirma José Bragança, que sublinha ainda que “a investigação translacional tem um poder transformador real, aproximando-nos de soluções capazes de prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida das pessoas”.

Desta forma, conclui, “o Prémio Nunes Correa Verdades de Faria permitirá expandir estas descobertas para aplicações clínicas, melhorando a qualidade de vida de recém-nascidos afetados por doenças congénitas cardíacas e, a longo prazo, contribuir para uma vida mais saudável e ativa”.

Instituído pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, em cumprimento da vontade testamentária de Enrique Mantero Belard, o Prémio Nunes Correa Verdades de Faria distingue anualmente personalidades ou instituições que se destacam em três áreas fundamentais: o cuidado aos idosos desprotegidos, o progresso da medicina aplicada ao envelhecimento e o tratamento das doenças do coração.

No panorama científico nacional, esta distinção constitui um reconhecimento de excelência e impacto social, reforçando o papel da investigação biomédica portuguesa na promoção da inovação, da saúde pública e do envelhecimento saudável.

O prémio tem um valor monetário de 12.500 euros.