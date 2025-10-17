Anunciado o primeiro candidato à presidência da Associação Académica da UAlg 2026

Tomás Silva, estudante do 3º ano da licenciatura em Gestão, é o primeiro candidato a anunciar a sua candidatura à presidência da Associação Académica da Universidade do Algarve.

Natural de Faro e com 20 anos, Tomás Silva fez todo o seu percurso académico na cidade e está atualmente no 3.º ano da licenciatura. O envolvimento no associativismo estudantil começou ainda no ensino secundário, integrando listas para a Associação de Estudantes. Desde então, afirma ter crescido “um sentimento de missão” que hoje o motiva a dar este passo.

No comunicado de imprensa enviado à RUA FM o candidato diz que o seu compromisso nasce da convicção de que a AAUAlg tem um papel determinante na vida dos mais de 10 mil estudantes da academia algarvia e que quer contribuir para uma Associação mais próxima e estável com uma visão renovada e que trabalhe diariamente com dedicação, união e sentido de missão.

Na apresentação da sua candidatura Tomás Silva afirma que “para que a AAUAlg continue verdadeiramente ao serviço dos estudantes e melhore continuamente o ambiente académico, é fundamental garantir estabilidade, coerência e responsabilidade. Precisamos, com maturidade e visão, de reconstruir a nossa Associação com base nas aprendizagens do passado, aprendendo com os erros e corrigindo as fragilidades, sejam elas financeiras, organizacionais ou estruturais. É tempo de reforçar os alicerces, corrigir oque precisa de ser corrigido e garantir que a nossa casa se ergue com mais competência, mais equilíbrio e mais capacidade de resposta”.

A Reunião Ordinária de Assembleia Magna, que decorreu dia 16 de outubro de 2025, no Auditório Teresa Gamito do Campus de Gambelas aprovou o calendário eleitoral:

Entrega das listas candidatas: de 20 a 24 de outubro

Campanha eleitoral: de 3 de novembro a 10 de novembro

Dia das eleições: dia 12 de novembro

Tomada de posse: dia 5 de dezembro

Segue abaixo o comunicado de imprensa enviado pelo candidato a apresentar a candidatura:

“Cara Comunidade Académica,

Acredito que a força de uma Associação Académica não está apenas nas suas estruturas, mas nas pessoas que a fazem viver todos os dias.

A Associação Académica da Universidade do Algarve é, para mim, muito mais do que uma instituição: é uma casa, e um símbolo daquilo que somos enquanto estudantes.

Quero continuar a construir uma Associação que transmite confiança, que defende os seus estudantes e que se mantém fiel ao propósito que lhe deu origem, ser o espaço onde todos os estudantes se sentem representados, apoiados e integrados.

O meu compromisso nasce da convicção de que a AAUAlg tem um papel determinantena vida dos mais de dez mil estudantes da Academia Algarvia.

Com uma visão renovada, quero contribuir para uma Associação mais próxima e estável, que trabalhe diariamente com dedicação, união e sentido de missão.

Reconheço que a Associação Académica tem de agir com humildade, mas também com coragem, tem de ser capaz de enfrentar desafios, de construir pontes e de transformar a realidade académica com resultados concretos.

Nos últimos anos, o Movimento Estudantil tem demonstrado um crescimento notável, com o envolvimento de mais estudantes e o surgimento de novas ideias e projetos.

O último ano foi exemplo disso, com quatro listas candidatas à Direção-Geral da Associação Académica, uma das quais integrei como candidato a Vice-Presidente pela minha Unidade Orgânica. Essa participação, juntamente com o percurso enquanto presidente do NPESGHT, foi uma experiência profundamente enriquecedora. Foi um período de trabalho, de dedicação e de aprendizagem constante. Com o tempo, cresceu em mim não apenas o amor pelo associativismo, mas também o sentido de responsabilidade de continuar a servir e de contribuir para o futuro da nossa casa comum.

Hoje, com a mesma humildade com que comecei este percurso, quero dar continuidade a esse compromisso. Trabalho para uma Associação mais forte, mais unida e mais próxima dos estudantes, guiada pelo diálogo e pela cooperação entre todos.

Uma Associação que continua a crescer sobre bases firmes, com especial preservação no que foi conquistado e construído, com todos, e que luta pelo que ainda falta alcançar.

Para que a AAUAlg continue verdadeiramente ao serviço dos estudantes e melhore continuamente o ambiente académico, é fundamental garantir estabilidade, coerência e responsabilidade.

Precisamos, com maturidade e visão, de reconstruir a nossa Associação com base nas aprendizagens do passado, aprendendo com os erros e corrigindo as fragilidades, sejamelas financeiras, organizacionais ou estruturais. É tempo de reforçar os alicerces, corrigir oque precisa de ser corrigido e garantir que a nossa casa se ergue com mais competência, mais equilíbrio e mais capacidade de resposta.

Não se trata de olhar para trás com crítica, mas de olhar para o futuro com consciência, assumindo que só com reconhecimento no que correu menos bem podemos fazer melhor. É com esse espírito que acredito ser possível restaurar o equilíbrio e a confiança necessários para um trabalho duradouro e coerente, tanto dentro da Academia, como junto das Entidades Protocolares e da comunidade envolvente. Esta aprendizagem deve ser acompanhada por um sentimento genuíno de união.

União entre os dirigentes de hoje e os de ontem, entre os que serviram e os que continuam a servir, entre todos os que partilham o mesmo propósito: o de colocar os estudantes no centro de tudo o que fazemos.

Além disso, é essencial que a nossa Associação Académica assuma uma postura independente, ativa e reivindicativa no Movimento Estudantil Nacional, a representar com responsabilidade a nossa academia e afirmando-se como uma voz firme na defesa dos estudantes do Ensino Superior. É imperativo continuar a lutar por soluções concretas para os desafios que enfrentamos: o difícil acesso à habitação, a resposta insuficiente dos Serviços de Ação Social, o possível descongelamento das propinas no 1.º ciclo e a ausência de um teto máximo nos 2.º e 3.º ciclos. Estes temas não são apenas reivindicações. São realidades que afetam a vida de milhares de estudantes e que exigem de nós uma ação justa, responsável e contínua.

O projeto que apresento reflete aquilo em que acredito ser o melhor caminho para a nossa Associação Académica: uma estrutura estável, coerente e participativa, que trabalha lado a lado com os estudantes, que os defende, representa e acompanha diariamente.

Propomo-nos a uma Associação com voz independente, mas com a humildade necessária para aprender, crescer e melhorar sempre.

Só assim, de forma sustentável e equilibrada, será possível concretizar aquilo que é, verdadeiramente, o propósito maior da AAUAlg: representar, com verdade, proximidade e compromisso, todos os estudantes da nossa academia.

Este é o momento de acreditarmos, juntos, que há sempre espaço para fazer melhor. De mostrarmos que a força de uma casa está na sua comunidade, e de reafirmarmos que o associativismo é, acima de tudo, um ato de entrega, de responsabilidade e de amor pela Academia.

Porque o futuro da AAUAlg pertence a todos nós e juntos, vamos reconstruir e fortalecer esta casa que é, e sempre será, o coração de todos os estudantes.

Muito mais do que um Movimento! É o nosso compromisso, a nossa voz e o nosso futuro.

Tomás S. Silva

Candidato a Presidente da Direção-Geral da Associação Académica”