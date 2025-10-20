‘Petróleo’ vale prémio Novas Dramaturgias à escritora Inês Filipe

O Teatro das Figuras, a ACTA – A Companhia de Teatro do Algarve/Teatro Lethes e o CIAC – Centro de Investigação em Artes e Comunicação da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade, entregaram o primeiro Prémio Novas Dramaturgias José Louro à autora Inês Filipe pela obra ‘Petróleo’.

Licenciada em Teatro e detentora de uma pós-graduação em Dramaturgia e Argumento, Inês alia a escrita dramatúrgica a uma carreira de atriz, tanto no teatro como no cinema. A obra ‘Petróleo’ aborda questões relacionadas com sexualidade e consentimento num jogo de tensões entre amor, desejo sexual e afetos.

“Saúdo todas as iniciativas que visam promover a Dramaturgia em Portugal e em língua portuguesa de uma forma sustentável e digna para os autores”, disse Inês Filipe no momento do agradecimento, concluindo que “ainda temos um caminho longo para a consolidação do papel do dramaturgo em Portugal”.

A peça será levada a palco em maio de 2026 e terá encenação de Luís Vicente, diretor artístico e encenador da ACTA – Teatro. O júri decidiu ainda entregar uma Menção Honrosa a Afonso Lages pela obra ‘Um Editor à procura de Autor’.

Este prémio visa distinguir uma obra dramática original escrita em língua portuguesa e homenagear o professor José Louro, um impulsionador de teatro na região, sendo que o mesmo terá periodicidade bienal.

A primeira edição do Prémio Novas Dramaturgias José Louro tem como parceiros a Câmara Municipal de Faro e o CET- Centro de Estudos de Teatro da Universidade de Lisboa e a Sociedade Portuguesa de Autores, conta ainda com o patrocínio das empresas Grupo Rolear e Metalofarense e com o apoio do Club Farense.