Loulé: Corpodehoje dinamiza oficinas artísticas com foco na arte acessível e comunitária

A Associação Cultural corpodehoje, com sede em Loulé e reconhecida como Entidade de Utilidade Pública desde 2022, continua a afirmar-se como um dos principais agentes culturais do Algarve. Sob direção artística de Ana Borges, a associação promove práticas artísticas contemporâneas com forte impacto comunitário, defendendo que “a arte é um direito, não um luxo”.

Neste outono, a corpodehoje apresenta as ORA – Oficinas Regulares Artísticas, abertas a todas as idades, que incluem aulas de dança contemporânea, criação, movimento e improvisação. As sessões decorrem de segunda a sexta-feira e apostam numa abordagem criativa e inclusiva, centrada na Educação pela Arte e na participação da comunidade.

A associação adota um modelo de contribuição consciente, permitindo que cada participante contribua conforme as suas possibilidades, garantindo o acesso à cultura e a valorização do trabalho artístico.

Em baixo podes ver os horários das atividades:

Segunda-feira

Ser Água / Chi Kung | com Susana Schade

17h30-18h30//6-10 anos

18h45-20h// M/14

Quarta-Feira

dança contemporânea / Lab dança contemporânea | com Janice Palma

17h30-18h30//9-13 anos

Lagarto ao Sol / movimento e elasticidade | com Janice Palma

18h45-20h//M/14

Quinta-Feira

o meu corpo mexe / Lab dança criativa | com Ana Borges

17h30-18h15 // 4-6 anos

CORPO – Ser Vivo / Lab corpo e improvisação | com Ana Borges

18h30-20h//M/14

DERME/Lab contacto – improvisação | com Ana Borges e convidad_s

para artistas e comunidade

20h-21h//M/14

Sexta-Feira

olhar de camaleão / Lab dança criativa & cruzamentos artísticos | com Ana Borges

17h30-18h30 //7-13 anos

balão de ensaio / Lab pesquisa criação contemporânea com Ana Borges / VAIVÉM INSUFLAVEL companhia satélite da corpodehoje para artistas e comunidade

19h-21h

Mais informações através do site, do telefone 96 981 35 58, do email corpodehoje.oficinas@gmail.com ou das redes sociais instagram e facebook.