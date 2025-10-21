Cineclube de Tavira regressa ao Teatro Municipal António Pinheiro com filme premiado

Após sete anos de ausência, o Cineclube de Tavira regressa à sua casa original, o Teatro Municipal António Pinheiro, com uma sessão especial no dia 5 de novembro, às 19h00. O momento será assinalado com a exibição do filme ‘O Riso e a Faca’, do realizador Pedro Pinho, apresentado na última edição do Festival de Cannes. O cineasta estará presente para uma conversa com o público, num evento que inclui também um beberete de convívio.

“Este espaço está intimamente ligado à história do Cineclube. Aqui começámos e é aqui que queremos continuar”, afirma Candela Varas, presidente e programadora da associação. “Esperamos que este retorno traga estabilidade e nos permita ampliar a programação. As nossas sessões semanais vão regressar à sala, todas as quartas-feiras, com o apoio da Câmara Municipal de Tavira.”

Durante as obras de requalificação do teatro (2018–2025), o Cineclube manteve a sua atividade em vários espaços da cidade, como o Clube de Tavira, o Cinema NOS e o Hotel Maria Nova, além de ter colaborado com os municípios de Olhão e Faro nos festivais FICLO e FICLA.

O regresso à renovada sala permitirá ao Cineclube dinamizar novas iniciativas, como masterclasses, workshops e ciclos de cinema em parceria com festivais nacionais e internacionais, entre eles o IndieLisboa, DocLisboa, Olhares do Mediterrâneo e Monstra.

Programação de novembro

Teatro Municipal António Pinheiro

5 novembro – O Riso e a Faca, de Pedro Pinho

18 novembro – Foi Só um Acidente, de Jafar Panahi

26 novembro – Les Amandiers, de Valeria Bruni Tedeschi