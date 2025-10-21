‘Do Caos à Excelência’: Algarve acolhe as primeiras Jornadas de Enfermagem em Urgência e Emergência

Os Serviços de Urgência da Unidade Local de Saúde (ULS) do Algarve promovem, nos dias 20 e 21 de novembro de 2025, as I Jornadas de Enfermagem em Urgência e Emergência, que decorrem no Instituto Piaget de Silves e no Museu de Portimão.

Sob o lema ‘Do Caos à Excelência’, o evento visa refletir sobre os desafios e avanços no atendimento de urgência, com foco na melhoria contínua da qualidade dos cuidados prestados aos utentes. De acordo com a organização, o evento pretende “promover uma discussão profunda e multidisciplinar sobre questões prementes no campo da enfermagem, como a gestão de recursos no pré-hospitalar, as complexidades das salas de emergência, a triagem eficiente, a abordagem à violência doméstica e o papel da investigação e da liderança na construção de equipas resilientes e preparadas para o futuro”.

O primeiro dia das jornadas, 20 de novembro, será dedicado a formação prática especializada, com cursos e workshops que irão decorrer no Instituto Piaget de Silves. Serão abordados temas como acessos vasculares eco-guiados, ventilação não invasiva e simulação clínica, áreas chave para a atualização das competências técnicas dos profissionais de saúde e que refletem a constante evolução das práticas de enfermagem.

No segundo dia, 21 de novembro, o evento terá lugar no Museu de Portimão, que servirá de palco para mesas redondas, debates e intervenções de especialistas sobre a gestão e inovação na enfermagem de urgência. Será uma oportunidade para os participantes discutirem novas abordagens na prática clínica, partilharem experiências transformadoras e explorarem as melhores estratégias para enfrentar os desafios do setor.

Inscrições aqui e programa completo aqui.