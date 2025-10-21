UAlg acolheu debate nacional sobre o futuro das Alianças Universitárias Europeias

A Universidade do Algarve (UAlg) acolheu, no passado 17 de outubro, o V Encontro do Fórum das Instituições de Ensino Superior Portuguesas em Alianças de Universidades Europeias (FOR.UE.PT), reunindo mais de 60 representantes de 24 Alianças e 26 Instituições de Ensino Superior, para discutir os desafios e oportunidades da internacionalização no contexto europeu atual.

Realizado no Auditório Efigénio Rebelo da Faculdade de Economia, o encontro juntou representantes de universidades e politécnicos, dirigentes académicos, responsáveis por cooperação internacional e estudantes.

A sessão foi conduzida por Patrícia Pinto, Pró-reitora para a Aliança SEA-EU na UAlg, e contou com as boas-vindas de Paulo Águas, Reitor da Universidade do Algarve. Paula Tavares, coordenadora do Fórum e Vice-Presidente do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), apresentou a missão, objetivos e composição do FOR.UE.PT, sublinhando a importância desta plataforma nacional de partilha e coordenação estratégica entre as instituições portuguesas envolvidas em alianças europeias.

O FOR.UE.PT tem como principal objetivo facilitar uma resposta coordenada aos desafios comuns, promover a mobilidade e garantir financiamento sustentável, servindo ainda como espaço de partilha de boas práticas e de cooperação mais profunda entre as instituições nacionais que integram Alianças de Universidades Europeias.

Na mesa-redonda “O Futuro da Europa – Union of Skills e Alianças Europeias”, moderada por Carla Ruivo, coordenadora do Programa Erasmus+, participaram Manuel Heitor, professor catedrático e antigo ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Daniel Aragão, presidente da Federação Académica para a Informação e Representação Externa (FAIRe), e Rodrigo Carlos, presidente da Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg). O debate centrou-se nas competências, talento e inovação que a Europa precisa de reter e desenvolver, questionando como transformar o conceito de Union of Skills em políticas concretas e inclusivas.

Durante a tarde, Cristina Perdigão, diretora da Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação, apresentou a comunicação “Desafios para a Internacionalização – O Próximo Quadro Financeiro Europeu Erasmus+”, destacando Portugal como um caso de sucesso na execução do programa Erasmus+, amplamente reconhecido entre os estudantes europeus.

Seguiu-se a intervenção de Vanessa Vargas (CAPES Brasil), intitulada “Para Além da Europa: Parcerias com Instituições Globais”, que refletiu sobre a cooperação internacional com países fora do espaço europeu e o papel das alianças na projeção global do ensino superior português.

Durante a sessão, foi debatida a nova coordenação do FOR.UE.PT, que passará a integrar o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, a Universidade de Aveiro e a Universidade Lusófona, bem como o calendário de próximas reuniões, previstas para maio e para o final de 2026, respetivamente, na Universidade Católica Portuguesa e noutra instituição a designar.

O encontro terminou com a apresentação de conclusões, que abordaram temas estruturantes como o financiamento limitado das alianças, os desafios associados aos diplomas e programas conjuntos europeus e a necessidade de reforçar a comunicação e o envolvimento estudantil para aumentar o conhecimento sobre o papel e as oportunidades das alianças europeias. Foi igualmente destacada a importância de reduzir as desigualdades económicas que ainda limitam o acesso de muitos estudantes à experiência internacional.

O FOR.UE.PT continua a afirmar-se como um espaço essencial na construção de estratégias nacionais para as Alianças de Universidades Europeias.