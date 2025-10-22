Festival Política: Arte e revolução em Loulé

O Festival Política regressa ao Cineteatro Louletano de 23 a 25 de outubro, com uma programação que combina cinema, performances, música, oficinas, exposições, humor e conversas.

No ano em que se assinalam os 50 anos do Processo Revolucionário em Curso (PREC), estarão em destaque na programação as atuais “Revoluções em Curso”, mas também os 50 anos das primeiras eleições livres em Portugal e o Verão Quente de 75.

O festival arrancou em Lisboa em abril e passou por Braga em maio. Estará em Loulé em outubro, de onde “parte” para Coimbra, a última cidade do roteiro de 2025, onde estará em novembro.

O festival tem múltiplos eventos de entrada gratuita (mediante lotação das salas ou inscrições) e, como já é hábito, acessíveis a pessoas surdas (legendagem em português de todos os filmes e interpretação para língua gestual portuguesa).

Consulta a programação completa aqui.