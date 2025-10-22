UAlg: Há três candidatos para o cargo de reitor

Foram admitidas três candidaturas ao cargo de Reitor da Universidade do Algarve. Os candidatos, listados por ordem de receção, são: Nuno Gonçalo Viana Pereira Ferreira Bicho, Maria Alexandra Anica Teodósio e Luís Pedro Vieira Ribeiro.

Nuno Bicho tem 60 anos e é atualmente professor catedrático na Universidade do Algarve. Tem formação académica em Arqueologia e Antropologia. Podes consultar o currículo detalhado aqui. O programa de ação pode ser consultado aqui.

Alexandra Teodósio também tem 60 anos e é igualmente professora catedrática na UAlg. Tem a formação académica em Ciências do Mar, com a especialidade em Oceanografia. Podes consultar o currículo detalhado aqui. O programa de ação pode ser consultado aqui.

Luís Ribeiro tem 51 anos e, para além de ser professor, é atualmente sub-diretor da Escola Superior de Saúde da UAlg. Tem formação académica em Radiologia e Direito. Podes consultar o currículo detalhado aqui. O programa de ação pode ser consultado aqui.

Processo Eleitoral

Publicitação das candidaturas: até 12 de agosto de 2025

Sessões de esclarecimento: 23 de outubro a 10 de novembro de 2025

Audição pública: 11 de novembro de 2025

Eleição: 12 de novembro de 2025

Eleição: 2.ª reunião (se necessário): 13 de novembro de 2025

A Comissão Eleitoral, em reunião de 16 de outubro de 2025, deliberou que a Audição Pública dos candidatados ao cargo de Reitor será feita pela ordem de entrada das respetivas candidaturas.

Assim sendo, a ordem da audição pública, que terá lugar no dia 11 de novembro, no Grande Auditório de Gambelas e será também transmitida via streaming, será a seguinte: Nuno Gonçalo Viana Pereira Ferreira Bicho, Maria Alexandra Anica Teodósio e Luís Pedro Vieira Ribeiro.

Podes ver mais detalhes da notícia no site oficial da UAlg.