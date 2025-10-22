Município de Faro adjudica empreitada de repavimentação do caminho da Biogal

A empreitada de repavimentação das estradas municipais CR4212 e CR4213 (Caminho do Biogal) foi adjudicada à empresa José de Sousa Barra & Filhos, Lda., sediada em Faro, tendo o contrato sido assinado.

A obra, que representa um investimento total de 75.908 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, tem um prazo de execução de 60 dias e visa melhorar as condições de circulação e segurança rodoviária em vias rurais do concelho.

A adjudicação foi efetuada na modalidade de concurso público, de acordo com o disposto no artigo 73.º do Código dos Contratos Públicos e aprovada por despacho do Presidente da Câmara de 10 de setembro de 2025.

A empreitada será integralmente financiada por receitas próprias do Município de Faro e enquadra-se no âmbito das empreitadas de reabilitação e acessibilidades em zonas suburbanas e rurais, inscritas no plano de investimento municipal para 2025.

Esta intervenção insere-se no conjunto de obras que a Câmara Municipal de Faro tem vindo a desenvolver para melhorar as infraestruturas viárias, promovendo maior segurança e conforto na mobilidade local, com especial enfoque nas zonas rurais e periféricas do concelho.