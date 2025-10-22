Olhão: Estacionamento gratuito na Marina Ria Center até abril

A partir deste mês, e até final de abril de 2026, o estacionamento junto à Marina Ria Center, em Olhão, passa a ser gratuito, numa medida que pretende facilitar o acesso durante os meses de menor afluência turística.

A iniciativa insere-se numa estratégia de dinamização da zona ribeirinha e tem como objetivo reforçar a atratividade do destino fora da época alta. Ao oferecer melhores condições de acesso, o espaço procura atrair residentes e visitantes ao longo de todo o ano, combatendo a sazonalidade na época baixa.

A zona da marina é hoje um ponto de encontro dinâmico, onde se cruzam entretenimento e serviços. Para além dos serviços náuticos, o espaço conta com bares, restaurantes, áreas de lazer, espaços dedicados à beleza e bem-estar, oferecendo motivos para uma visita em qualquer altura do ano.

A gratuitidade abrange toda a área de estacionamento junto à marina e pretende estimular o comércio local, incentivar visitas de curta duração e apoiar a atividade dos vários agentes que operam no espaço.