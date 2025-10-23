Algarpalcos leva a música do Algarve e da lusofonia à WOMEX 2025

Entre os dias 22 e 26 de outubro de 2025, a Algarpalcos marcará presença na WOMEX – Worldwide Music Expo, que este ano se realiza em Tampere, na Finlândia. Considerado o maior e mais diverso encontro profissional dedicado às músicas do mundo, a WOMEX reúne artistas, produtores, agentes, jornalistas e profissionais da indústria musical de todos os continentes, promovendo a troca cultural, o networking e o desenvolvimento da música global.

A Algarpalcos participa mais uma vez neste importante evento internacional, levando consigo uma seleção representativa de artistas portugueses que reinventam as tradições locais e exploram novas linguagens dentro da world music. Entre os nomes em destaque estão vários artistas algarvios do seu catálogo, como João Frade, Susana Travassos, Plasticine e Moçoilas, que representam a vitalidade e a diversidade musical da região.

A agência apresenta ainda músicos ligados ao universo lusófono e africano, como Eneida Marta, Remna, Mawaka e Uxu Kalhus, bem como outros artistas que cruzam fronteiras sonoras, explorando raízes africanas, fusões e novas expressões da música do mundo.

Este ano, a Algarpalcos tem ainda a honra de representar em Portugal a vencedora do WOMEX Award 2025, Noura Mint Seymali, uma das vozes mais marcantes da cena musical da Mauritânia e referência incontornável da world music contemporânea.

Durante o evento, a Algarpalcos estará presente no stand “Why Portugal – Portuguese Music Export Office”, ponto de encontro para partilhar histórias, sons e ligações que celebram a criatividade e a profundidade cultural da música lusófona.

Com esta participação, a Algarpalcos pretende dar o seu contributo para a divulgação e valorização da música portuguesa e dos talentos do Algarve no panorama internacional.

Com 25 anos de experiência na produção de eventos, logística, corporate e agenciamento, a Algarpalcos é uma empresa algarvia ligada a vários projetos de relevo dentro e fora da região, que assenta o seu percurso na qualidade, na inovação e na promoção da cultura.