Festival Internacional de Órgão traz 15 concertos de música clássica ao Algarve

A Associação Música XXI organiza a 18ª edição do Festival Internacional de Órgão do Algarve, que decorre de 31 de outubro a 29 de novembro nas Igrejas de Faro, Portimão, Loulé/Boliqueime, Tavira, Lagoa e Lagos.

Com uma programação centrada no elemento ‘ar’ como fonte de energia (o ar dos someiros para fazer soar os órgãos de tubos, o ar dos pulmões para ativar a voz cantada e os instrumentos de sopro), há propostas de órgão a solo, com música coral, e em música de câmara com trompete, voz, acordeão, trompa, oboé barroco e traverso.

Vão ter lugar 15 concertos, duas masterclasses, uma visita itinerante aos órgãos, um concerto pedagógico e um concurso de fotografia.

Foram convidados os organistas Afonso Torres, António Esteireiro, Paulo Bernardino, Daniel Oliveira, Fernando Miguel Jalôto, Alice Rocha, João Paulo Janeiro e Matthias Havinga [NL], e a programação conta ainda com a participação de Joana Fernandes (trompete), Coral Ossónoba e solistas, Carla Pontes (soprano), Gonçalo Pescada (acordeão), Diogo Bernardino (trompa), Luís Marques (oboé barroco), Joana Amorim (traverso), Ludovice Ensemble e Coro Jubilate Deo.

Os concertos nas igrejas são de entrada livre (gratuita) e não carecem de reserva. Já as masterclasses e a visita ao interior dos órgãos carecem de inscrição através deste email.

Mais informações do evento na página oficial, no livro do festival e no Facebook oficial.

Programa em completo: