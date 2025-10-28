MOMI – Festival Internacional de Teatro Físico coloca Faro na vanguarda cultural mundial

Faro volta a afirmar-se como um epicentro da criação artística contemporânea com a realização do MOMI – Festival Internacional de Teatro Físico, uma iniciativa pioneira do JAT – Janela Aberta Teatro, que traz à cidade uma oferta cultural inovadora e de vanguarda, onde o corpo é o protagonista e o movimento, a linguagem universal.

O MOMI é uma experiência multidisciplinar, que cruza fronteiras entre a dança, o clown, o mimo, o teatro de rua e de sala. O evento celebra a arte que prescinde da palavra, convidando o público a mergulhar num universo sensorial onde o gesto e a expressão física são o centro da reflexão artística.

Inspirado por grandes referências internacionais, como os Jogos Olímpicos do Teatro do Japão e a Bienal de Veneza, o MOMI posiciona Faro no mapa cultural internacional, assumindo-se como um acontecimento transformador para o Algarve. “Queremos que Faro seja reconhecida como uma cidade de cultura viva e inovadora, onde as artes performativas têm um espaço de destaque”, sublinha a direção do JAT.

O festival nasce também com um forte compromisso social e territorial, atuando como motor de descentralização cultural e combate às assimetrias regionais. Num contexto em que o Algarve regista baixos índices de consumo teatral, o MOMI propõe-se democratizar o acesso à cultura, com preços acessíveis, descontos e espetáculos gratuitos, incluindo apresentações sem língua falada acessíveis a públicos de várias nacionalidades e à comunidade surda.

A programação inclui ainda atividades paralelas e workshops para jovens, reforçando a aproximação entre público e artistas e cativando novos espetadores. “Queremos que as pessoas sintam que o teatro físico é para todos, sem barreiras nem fronteiras linguísticas”, destaca a organização.

Com a presença de companhias e artistas conceituados e emergentes de várias partes do mundo, o MOMI torna-se uma montra de qualidade internacional e um espaço de intercâmbio artístico. O festival promove ainda redes de colaboração entre criadores, estruturas culturais e outros festivais, impulsionando a originalidade das produções e o crescimento do panorama artístico regional.

A cidade de Faro transforma-se durante o festival, com a ativação de vários espaços culturais como o Teatro das Figuras, Teatro Lethes, IPDJ e o Gimnásio Clube de Faro, e o envolvimento direto da comunidade através do voluntariado, estimulando o sentido de pertença e cidadania ativa.

Assente em valores universais como a igualdade de género, a inclusão e o respeito pelo meio ambiente, o MOMI defende a cultura como um espaço de encontro e cooperação. “O corpo é o nosso ponto de partida, mas a nossa missão é profundamente humana”, conclui a equipa do JAT.

Podes consultar o programa aqui e no cartaz em baixo.