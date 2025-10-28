RUA FM realiza emissão especial dedicada ao Outubro Rosa

A RUA FM vai dedicar a manhã de quinta-feira, dia 30 de novembro, a uma emissão especial no âmbito da campanha Outubro Rosa, com foco na sensibilização, prevenção e apoio às pessoas com cancro da mama. A emissão decorrerá entre as 08h00 e as 11h00 em 102.7 e rua.pt.

Ao longo da emissão, Mariana Correia e Soraia Varela contarão com a presença de especialistas que irão partilhar informações essenciais sobre prevenção, diagnóstico, tratamento e acompanhamento emocional de quem enfrenta a doença. Entre os convidados estão:

Dra. Catarina Alexandre , Psicóloga da Equipa de Apoio Psicossocial da Unidade Local de Saúde do Algarve

, Psicóloga da Equipa de Apoio Psicossocial da Unidade Local de Saúde do Algarve Enfermeira Virgínia José , representante da Associação Oncológica do Algarve

, representante da Associação Oncológica do Algarve Dra. Gabriela Valadas, Médica e Diretora do Serviço de Senologia da Unidade Local de Saúde do Algarve

Para além das entrevistas em direto, será ainda publicado o testemunho de Carla Viegas, que enfrentou o cancro da mama. Na sua voz, ouviremos a realidade de quem viveu de perto o impacto da doença.

Além da emissão em direto, todas as entrevistas e o testemunho em vídeo de Carla Viegas serão posteriormente disponibilizados no canal de YouTube da RUA FM, garantindo que os conteúdos possam ser revistos e partilhados com a comunidade.