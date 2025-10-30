UAlg: Há dois candidatos à Direção-Geral da Associação Académica

Foram hoje divulgadas as duas listas concorrentes à Direção-Geral da Associação Académica da Universidade do Algarve: Júlio Calaça, aluno de Ciências Biomédicas Laboratoriais, encabeça a Lista J e Tomás Silva, de Gestão, está à frente da Lista M.

Rodrigo Raziel, o atual presidente, não avançou com a candidatura.

Para o Conselho Fiscal avançou a Lista E, que tem Matheus Bastos (Gestão Noturno) como 1º Elemento, e para a Mesa da Assembleia Magna é a Lista R a única candidata com Beatriz Caetano (Artes Visuais) como presidente.

As listas completas podem ser consultadas aqui e na publicação e na entrada da sede da AAUAlg.

O período de campanha eleitoral decorre a partir de 3 de novembro de 2025, sendo o ato eleitoral realizado no dia 12 de novembro de 2025.